ЦБ получит новый инструмент защиты рубля

Спустя два года после последней паники на валютном рынке Московская биржа разработала режим дискретного аукциона, следует из ее презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Наблюдательный совет биржи параметры аукциона утвердил, теперь ЦБ должен зарегистрировать документ.

Дискретный аукцион – это специальный режим торгов, который заменяет приостановку торгов и используется биржей в случае значительного изменения котировок. Сейчас такой режим есть на фондовом рынке – он пришел как раз на замену полной остановке торгов по бумаге. На фондовом рынке режим дискретного аукциона включается при изменении цены акции на 20% в течение 10 минут. В течение аукциона собираются заявки, которые затем удовлетворяются по единой цене.

На валютном рынке режим дискретного аукциона будет вводиться только по предписанию ЦБ, говорится в презентации биржи. Торги будут длиться 15 минут. Первые 10 минут участники рынка подают заявки, следующие пять отведены на подачу заявки самим ЦБ и определение итоговой цены аукциона. При этом ЦБ может и не участвовать в торгах. Дискретный аукцион разработан только для одного инструмента – пары «доллар – рубль» расчетами «завтра». В течение дня он может применяться несколько раз, но последний должен начаться не позже 18.45 мск.

Итоговая цена дискретного аукциона рассчитывается как средневзвешенная от заявок, поданных в диапазоне между самой низкой ценой продажи и самой высокой заявкой на покупку. По ней и будут производиться расчеты между участниками рынка. «Все сделки заключаются по ценам как минимум не худшим, чем были указаны в заявках участников. При этом допускается частичное удовлетворение заявок», – говорит представитель биржи.

«На разработке режима дискретного аукциона ЦБ настаивал после той паники, которая была в декабре 2014 г., – говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. – Этот режим нужен на самый крайний случай – т. е., по сути, ЦБ приготовился к уже прошедшей войне». 16 декабря 2014 г. курс доллара рос на 35% до 80,1 руб., а евро – на 34% и пробивал психологически важную отметку в 100 руб.

Новый механизм – это инструмент экстренного вмешательства, говорит исполнительный директор по денежному и валютному рынкам банка «ФК Открытие» Сергей Смирнов. Дискретные аукционы помогли бы при резком снижении стоимости нефти или панике, подобной 2014 г. «Дискретный аукцион дает возможность сбить панику», – соглашается Романчук. В этом случае участники рынка выставляют заявки, исходя из реальной потребности в валюте, и дают ликвидности накопиться. «Если б такой механизм был в декабре 2014 г., то мы бы вряд ли увидели курс доллара выше 80 руб., – уверен Романчук. – Просто на тот момент из-за паники у многих участников были опасения, что они не смогут получить валюту, и они выставляли нереально завышенные цены, хотя в итоге объем сделок по ценам выше 80 руб. был минимальный».

Смирнов напоминает, что есть участники, которые спекулируют и пытаются заработать на внутридневных колебаниях. Если ЦБ будет применять дискретный аукцион, то охладит пыл таких игроков. Правда, есть и другие площадки, а также межбанковский рынок, где ЦБ не сможет остановить непрерывное формирование цены во время проведения аукциона, добавил Романчук.

Представитель ЦБ на запрос «Ведомостей» не ответил.