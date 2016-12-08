Курс евро к рублю упал до уровня августа 2015 года

Курс евро на Московской бирже в четверг 8 декабря снизился до минимального уровня с лета 2015 г. Причиной стало общемировое падение европейской валюты после заседания ЕЦБ.

Курс евро начал падать после публикации подробностей заседания ЕЦБ около 15.40 мск. К 18.00 курс евро снизился на рубль - с уровня 68,3 руб. до 67,32 руб. за евро. В последний раз такой курс наблюдался в начале августа 2015 г. Курс доллара при этом оставался в районе 63,4 руб. за единицу валюты США.

Председатель ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания объявил о продлении действия программы скупки облигаций еврозоны до декабря 2017 г., но ее объем с апреля уменьшится с 80 млрд евро в месяц до 60 млрд евро в месяц. После этого евро упал к доллару до $1,065 с внутридневных уровней $1,085.

Решение стало неожиданным для финансовых рынков, пишет Reuters. С одной стороны, они не исключали полного сворачивания программы скупки, на которую ЕЦБ уже потратил 1,4 трлн евро, но с другой - большинство аналитиков ожидало сохранения объема выкупа. К тому же экономическая статистика еврозоны не внушает большого оптимизма, пишет агентство: весь рост инфляции в последние кварталы объясняется ростом цен на энергоносители на фоне вялого потребительского спроса.

Одновременно рубль поддержали новости о приватизации «Роснефти»: накануне вечером стало известно, что консорциум сырьевого трейдера Glencore и Катарского суверенного фонда покупает 19,5% акций НК «Роснефть» за 10,5 млрд евро на собственные и заемные средства. Деньги от сделки должен - в рублях - получить российский бюджет.