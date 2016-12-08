Рынки

Курс евро к рублю упал до уровня августа 2015 года

На мировые рынки повлияло решение ЕЦБ урезать объем программы скупки облигаций
Курс евро начал падать после публикации подробностей заседания ЕЦБ около 15.40 мск
Курс евро начал падать после публикации подробностей заседания ЕЦБ около 15.40 мск
Е. Разумный / Ведомости

Курс евро на Московской бирже в четверг 8 декабря снизился до минимального уровня с лета 2015 г. Причиной стало общемировое падение европейской валюты после заседания ЕЦБ.

Курс евро начал падать после публикации подробностей заседания ЕЦБ около 15.40 мск. К 18.00 курс евро снизился на рубль - с уровня 68,3 руб. до 67,32 руб. за евро. В последний раз такой курс наблюдался в начале августа 2015 г. Курс доллара при этом оставался в районе 63,4 руб. за единицу валюты США.

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Председатель ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания объявил о продлении действия программы скупки облигаций еврозоны до декабря 2017 г., но ее объем с апреля уменьшится с 80 млрд евро в месяц до 60 млрд евро в месяц. После этого евро упал к доллару до $1,065 с внутридневных уровней $1,085.

Решение стало неожиданным для финансовых рынков, пишет Reuters. С одной стороны, они не исключали полного сворачивания программы скупки, на которую ЕЦБ уже потратил 1,4 трлн евро, но с другой - большинство аналитиков ожидало сохранения объема выкупа. К тому же экономическая статистика еврозоны не внушает большого оптимизма, пишет агентство: весь рост инфляции в последние кварталы объясняется ростом цен на энергоносители на фоне вялого потребительского спроса.

Одновременно рубль поддержали новости о приватизации «Роснефти»: накануне вечером стало известно, что консорциум сырьевого трейдера Glencore и Катарского суверенного фонда покупает 19,5% акций НК «Роснефть» за 10,5 млрд евро на собственные и заемные средства. Деньги от сделки должен - в рублях - получить российский бюджет.

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