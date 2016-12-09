ЦБ и Минфин не отказались от приоритета ремонта в ОСАГО

ЦБ все еще надеется успеть принять поправки к закону об ОСАГО о приоритете натурального возмещения до конца 2016 г. - это принципиальный вопрос для регулятора, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«И мы, и депутаты, и правительство, и Минфин находимся по срокам в очень жестком лимите», — признал он. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять поправки в первом чтении — оно состоится 14 декабря. Последний день работы Думы в этом году — 21 декабря. Чтобы проект стал законом, до этой даты его нужно провести через второе и третье чтение. Технически это возможно, уверяет Чистюхин.

«Я считаю, что не потеряны шансы, если мы все вместе поработаем для того, чтобы он (законопроект. - «Ведомости») был принят в осеннюю сессию Госдумы, то есть до конца текущего года», - оптимистичен зампред ЦБ.

ЦБ планирует скорректировать законопроект Емельянова после первого чтения, чтобы лучше защитить права потребителя, сказал Чистюхин, — в частности, описать случаи, в которых потребитель может претендовать на денежную выплату (когда автомобиль после аварии не подлежит восстановлению, когда СТО страховщика оказывает недостаточно качественные услуги, не укладывается в установленные сроки или находится далеко). Второй принципиальный момент для ЦБ — страховая компания должна отвечать за качество ремонта на СТО, которые она предлагает клиентам. Наконец, регулятор должен иметь возможность наказывать страховщиков за некачественный ремонт, лишая их возможности осуществлять натуральное возмещение.

Минфин также надеется, что законопроект будет принят до конца года, и тоже подготовил к нему свой пакет поправок, заявил ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.

Между тем депутаты решили «не спешить» с поправками и отвести месяц на подготовку документа ко второму чтению.

«Были просьбы о том, чтобы установить короткий срок рассмотрения, чтобы он (законопроект. - «Ведомости») вступил в действие с 1 января 2017 г. Но мы договорились, что должна быть стандартная процедура: месяц на рассмотрение предложений к данному законопроекту, чтобы мы могли активно поработать и защитить максимально интересы потребителей», - сообщил на заседании председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Владимир Путин на прямой линии в апреле пообещал «вмонтировать» в компетенцию ЦБ идею приоритета натурального возмещения в ОСАГО над денежной выплатой. В июле замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов зарегистрировал в Думе соответствующий законопроект. Минфин представил свой вариант в сентябре, однако обсуждение документа профильными ведомствами затянулось. В результате председатель комитета Думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков признал, что принять его по регламенту не успеют и единственная альтернатива — доработать законопроект Емельянова.

Однако и принятие проекта Емельянова затянулось и по регламенту он тоже не проходит все чтения до конца года, говорил бывший депутат и руководитель Страхнадзора Александр Коваль: после первого чтения отводится месяц на поправки, а последний день работы Думы – 21 декабря. По его мнению, любой из законопроектов — Минфина или депутата — пройдет только в одном случае: «если президент Владимир Путин даст распоряжение принять в этом году».