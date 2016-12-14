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Статья опубликована в № 4224 от 14.12.2016 под заголовком: Вечность Ротенбергов

Банк братьев Ротенбергов размещает «вечные» бонды

Зачем банку такие бумаги и кто их купит, не ясно. Ранее такие размещали только ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк
«СМП банк» готовится разместить «вечные» субординированные бонды
«СМП банк» готовится разместить «вечные» субординированные бонды
А. Гордеев / Ведомости

«СМП банк» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов готовится разместить бессрочные субординированные облигации на 15 млрд руб. – во вторник ЦБ зарегистрировал три выпуска бондов на 2 млрд, 3 млрд и 10 млрд руб. СМП планирует размещать бумаги по открытой подписке, они могут быть погашены по усмотрению эмитента. Ориентир доходности банк не раскрыл.

Это один из видов привлечения средств в капитал, после согласования с ЦБ средства будут направлены в основной и добавочный капитал, сообщил представитель «СМП банка». Средства банку нужны для финансирования «общих корпоративных нужд», уверят он, а не для «финансирования определенной сделки».

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До сих пор бессрочные бонды выпускали только очень крупные банки. ВТБ разместил бессрочные евробонды на $1 млрд под 9,5% годовых летом 2012 г., включив их в расчет капитала первого уровня. Затем госбанк доразмещал «вечные» бонды на $1,25 млрд с доходностью 9,42% годовых. Вторым после ВТБ бессрочные евробонды разместил Газпромбанк на $1 млрд по ставке 7,875%. В этом году «вечный» евробонд разместил Альфа-банк на $400 млн c доходностью 8% годовых.

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Последние два года такие рублевые займы проводил Россельхозбанк (РСХБ). В августе госбанк разместил бессрочные субординированные бонды на 10 млрд руб. (ставка первых 20 полугодовых купонов – 14,5%), а в октябре доразместил бумаги еще на 5 млрд руб. В «Долгосрочной программе развития РСХБ на 2014–2020 гг.» говорилось, что возможности дальнейших таких размещений сильно ограничены рынком и высокой стоимостью. РСХБ признавал, что надеется на докапитализацию за счет государства.

Зачем СМП понадобилось прибегать к дорогому инструменту для пополнения собственных средств, не очевидно. «Судя по нормативам, запас по капиталу у банка есть, и без информации о положении дел в банке (Fitch не рейтингует СМП) сложно сказать, зачем он размещает «вечные» бонды, как и предположить, кто бы мог купить эти бумаги», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. РСХБ раскрывал, что его «вечные» бонды покупали в основном управляющие, страховые и инвестиционные компании, банки.

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«С капиталом у банка все в порядке – в ноябре он увеличивал уставный капитал на 2,4 млрд руб. по требованию госпрограммы по докапитализации банков через ОФЗ. Вливание увеличит показатель достаточности базового капитала Н1.1 с 8,8% на 1 ноября до примерно 10%, а это хороший запас, который позволяет и досоздавать резервы, и увеличивать кредитование», – говорит директор по банковским рейтингам RAEX Юрий Беликов. Крупных размещений банк не планировал, агрессивного роста кредитного портфеля нет – не очевидно, зачем банку нужен лишний буфер капитала, указывает он, замечая, что летом этого года СМП прошел проверку ЦБ, досоздав резервы примерно на 1% ссудного портфеля без учета межбанковских сделок, и какого-то регулятивного стресса у банка нет и не ожидается. Самый маленький запас у СМП по нормативу достаточности основного капитала Н1.2 – на 1 ноября он составлял 8,84% при регуляторном минимуме 6%, замечает Беликов, но и это приемлемый буфер.

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