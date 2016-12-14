Госдума одобрила приоритет натурального возмещения по ОСАГО

Госдума на заседании 14 декабря приняла в первом чтении поправки в закон об ОСАГО о приоритете восстановительного ремонта над страховой выплатой, сообщает «Интерфакс». Законопроект внес в Думу в июне 2016 г. замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Документ дает страховой компании право выбрать, как возмещать вред, причиненный машине в результате ДТП: организовать и оплатить ремонт или выплатить деньги. Ремонт может проводиться на станциях технического обслуживания (СТО), расположенных не дальше 10 км от границы населенного пункта (где живет потерпевший) с населением более 500 000 человек и не дальше 200 км от границы других населенных пунктов.

ЦБ и Минфин рассчитывают на окончательное принятие законопроекта до конца 2016 г.: ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что технически это возможно. Но, по словам председателя комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, депутаты будут рассматривать законопроект по стандартной процедуре, выделив месяц на рассмотрение предложений ко второму чтению.

Страховщики надеются, что приоритет натуральной выплаты сделает ОСАГО непривлекательным для автоюристов, которые через суд взыскивают с них компенсации, в несколько раз превышающие суммы страховых выплат. Депутаты пришли к выводу, что приоритет натурального возмещения необходим, но проект Емельянова излишне ориентирован на интересы страховщиков, а не их клиентов, заявил Аксаков: «Есть опасения, что страховщики будут полностью контролировать этот процесс. Поэтому при доработке ко второму чтению необходимо максимально сбалансировать интересы граждан-автовладельцев» (цитата по ТАСС).

Правительство в официальном отзыве на законопроект Емельянова предлагает установить ряд преимуществ для автовладельцев — не учитывать износ деталей при расчете стоимости ремонта и дать потерпевшему возможность выбрать СТО из предложенного страховщиком перечня. А также — прояснить, как будет проводиться возмещение, если стоимость ремонта превысит размер страховой суммы по договору ОСАГО, и определить основания для денежной выплаты.

Гораздо более радикальное решение по законопроекту Емельянова предложила Ассоциация защиты страхователей, направившая свой вариант поправок («Ведомости» с ними ознакомились) президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, председателям Совета Федерации, Госдумы и ЦБ. Она предлагает дать автовладельцу право определять, получать ли возмещение деньгами или в форме ремонта. Сам ремонт должен проводиться не на одной из СТО, с которыми у страховщика заключен договор, а на любой «сертифицированной» СТО. Систему сертификации предлагается установить правительству. Кроме того, автовладелец может выбрать, кто будет проводить экспертизу повреждений – страховщик, аккредитованный Российским союзом автостраховщиков (РСА), эксперт-техник или сама «сертифицированная» СТО, на которой автовладелец намерен отремонтировать свой автомобиль.

«СТО, как и эксперты, должны быть независимыми – никакого договора со страховой компанией у СТО быть не должно», – уверен президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников. По его словам, ремонт на станциях из списка страховщика «уничтожит» конкуренцию на рынке СТО: «Любимчики страховых компаний, которых они выберут, получат 70% рынка – это недопустимо».