Банки

ЦБ отреагировал на повышение ставок на международных рынках

Ставка по валютным свопам перестанет быть нулевой
ЦБ отреагировал на повышение ставок на международных рынках
ЦБ отреагировал на повышение ставок на международных рынках
М. Стулов / Ведомости

Центробанк 23 декабря устанавливает процентные ставки по покупке долларов и евро за рубли с их последующей продажей в рамках операции «валютный своп» в размере ставки LIBOR по кредитам на срок один день, сообщил регулятор в понедельник. Пока ставка составляет 0%. Привязка к LIBOR была сделана с учетом «изменения конъюнктуры внешнего и внутреннего финансовых рынков», уточняет ЦБ.

«Это операция по предоставлению рублевой ликвидности», – объясняет Олег Кузьмин из «Ренессанс капитала». По его словам, ставки были обнулены, когда на внешних рынках, в Европе и США, упали ставки – краткосрочные ставки были очень низкие, а где-то отрицательные. Сейчас же на внешних рынках ставки повышаются, поэтому ЦБ идет вслед ними, приравнивая ставки к рыночным, говорит он.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не собирается делать поспешных выводов
ЦБ пока поработает с ожиданиями
Снижение ключевой ставки заморожено до весны

По операциям «валютный своп» по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой со сроками расчетов «сегодня/завтра» и «завтра/послезавтра» процентные ставки с 23 декабря будут установлены на уровне LIBOR по кредитам на срок один день в долларах, увеличенной на 1,5 процентного пункта. Сейчас же они составляют 1,5% годовых.

«Это инструмент по предоставлению долларовой ликвидности. Он используется не много – для тех банков, у кого возникает потребность в долларовом рефинансировании в отдельные дни. Основным же инструментом предоставления долларовой ликвидности остается валютное репо», – говорит Кузьмин. По его мнению, привязка к LIBOR также связана с тем, что растут ставки на внешних рынках. «К тому же у ЦБ сейчас нет особых стимулов давать банкам какие-то льготы при предоставлении долларового рефинансирования на короткие сроки», – утверждает он.

Облигации «Роснефти» на 600 млрд рублей можно заложить в ЦБ

ЦБ указал, что при установлении лимитов общих объемов сделок по операциям «валютный своп» по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой принимает во внимание состояние финансовых рынков, при необходимости данные лимиты могут быть повышены в отдельные дни относительно текущего уровня.

Центробанк ожидает сохранения в целом мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США и другими центральными банками развитых стран, что обусловит сохранение на низком уровне ставок на мировых финансовых рынках либо их достаточно умеренный рост, говорилось в докладе Банка России, опубликованном в пятницу на прошлой неделе. По итогам заседания 13-14 декабря ФРС приняла решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 п. п. до 0,5-0,75% годовых.

На 16 декабря ставка LIBOR по кредитам на срок один день в долларах составляла 0,68%, а по евро – -0,41%.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике