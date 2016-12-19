ЦБ отреагировал на повышение ставок на международных рынках

Центробанк 23 декабря устанавливает процентные ставки по покупке долларов и евро за рубли с их последующей продажей в рамках операции «валютный своп» в размере ставки LIBOR по кредитам на срок один день, сообщил регулятор в понедельник. Пока ставка составляет 0%. Привязка к LIBOR была сделана с учетом «изменения конъюнктуры внешнего и внутреннего финансовых рынков», уточняет ЦБ.

«Это операция по предоставлению рублевой ликвидности», – объясняет Олег Кузьмин из «Ренессанс капитала». По его словам, ставки были обнулены, когда на внешних рынках, в Европе и США, упали ставки – краткосрочные ставки были очень низкие, а где-то отрицательные. Сейчас же на внешних рынках ставки повышаются, поэтому ЦБ идет вслед ними, приравнивая ставки к рыночным, говорит он.

По операциям «валютный своп» по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой со сроками расчетов «сегодня/завтра» и «завтра/послезавтра» процентные ставки с 23 декабря будут установлены на уровне LIBOR по кредитам на срок один день в долларах, увеличенной на 1,5 процентного пункта. Сейчас же они составляют 1,5% годовых.

«Это инструмент по предоставлению долларовой ликвидности. Он используется не много – для тех банков, у кого возникает потребность в долларовом рефинансировании в отдельные дни. Основным же инструментом предоставления долларовой ликвидности остается валютное репо», – говорит Кузьмин. По его мнению, привязка к LIBOR также связана с тем, что растут ставки на внешних рынках. «К тому же у ЦБ сейчас нет особых стимулов давать банкам какие-то льготы при предоставлении долларового рефинансирования на короткие сроки», – утверждает он.

ЦБ указал, что при установлении лимитов общих объемов сделок по операциям «валютный своп» по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой принимает во внимание состояние финансовых рынков, при необходимости данные лимиты могут быть повышены в отдельные дни относительно текущего уровня.

Центробанк ожидает сохранения в целом мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США и другими центральными банками развитых стран, что обусловит сохранение на низком уровне ставок на мировых финансовых рынках либо их достаточно умеренный рост, говорилось в докладе Банка России, опубликованном в пятницу на прошлой неделе. По итогам заседания 13-14 декабря ФРС приняла решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 п. п. до 0,5-0,75% годовых.

На 16 декабря ставка LIBOR по кредитам на срок один день в долларах составляла 0,68%, а по евро – -0,41%.