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Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Сбербанк делит пенсионное ядро

НПФ Сбербанка может присоединить фонд атомщиков

Сделка позволила бы лидеру пенсионного страхования увеличить резервы, по которым он отстает от лидеров в 20 раз
НПФ Сбербанка хочет купить пенсионный фонд «Росатома»
НПФ Сбербанка хочет купить пенсионный фонд «Росатома»
М. Стулов / Ведомости

НПФ Сбербанка с весны ведет переговоры по покупке подконтрольного структурам «Росатома» НПФ «ВНИИЭФ-гарант», рассказал человек, близкий к НПФ Сбербанка, и подтвердил человек, близкий к «ВНИИЭФ-гаранту». По его словам, в активную фазу переговоры вступили в сентябре. Формат сделки собеседники «Ведомостей» обсуждать не стали. «Ранее речь шла о передаче [обязательств фонда], его присоединении. Возможно, будут уплачены какие-то символические деньги», – говорит человек, близкий к НПФ Сбербанка. Представители Сбербанка и «Росатома» отказались от комментариев.

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