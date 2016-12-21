НПФ Сбербанка может присоединить фонд атомщиков

НПФ Сбербанка хочет купить пенсионный фонд «Росатома»
М. Стулов / Ведомости
НПФ Сбербанка с весны ведет переговоры по покупке подконтрольного структурам «Росатома» НПФ «ВНИИЭФ-гарант», рассказал человек, близкий к НПФ Сбербанка, и подтвердил человек, близкий к «ВНИИЭФ-гаранту». По его словам, в активную фазу переговоры вступили в сентябре. Формат сделки собеседники «Ведомостей» обсуждать не стали. «Ранее речь шла о передаче [обязательств фонда], его присоединении. Возможно, будут уплачены какие-то символические деньги», – говорит человек, близкий к НПФ Сбербанка. Представители Сбербанка и «Росатома» отказались от комментариев.