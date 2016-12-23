РАО, РСП и ВОИС: мы не имеем отношения к выводу средств из Мострансбанка

Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) не имеют отношения к выводу средств из Мострансбанка, следует из заявлений представителей этих организаций.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что МВД может проверить руководство трех обществ по коллективному управлению правами – РАО, РСП и ВОИС – в связи с их возможным участием в выводе из Мострансбанка 1,84 млрд руб. Заявление о проведении такой проверки, по информации издания, в МВД направило Агентство страхования вкладов (АСВ). Его представитель пока не ответил на запрос «Ведомостей». По данным АСВ, счета этих организаций могли использоваться для фальсификации ежемесячной отчетности банка перед ЦБ. Это делалось, по данным «Коммерсанта», через ООО «Проммо» и другие юрлица, получавшие кредиты в Мостранбанке и временно гасившие их с помощью временных транзакций РАО, РСП и ВОИС (см. врез).

Схема вывода «Коммерсантъ» так описывает выявленную АСВ схему вывода средств. В ней были задействованы несколько неизвестных юрлиц, получавших кредиты в Мострансбанке, в частности ООО «Проммо». После отзыва у банка лицензии АСВ провело аудит и выяснило, что задолженность «Проммо» перед банком по договорам временного безвозмездного пользования превышает 1,84 млрд руб. (эти документы были подписаны председателем правления Мострансбанка Сергеем Захариковым). В банке, по данным АСВ, была разработана многоступенчатая система прикрытия хищений, целью которой являлась фальсификация отчетности кредитного учреждения перед ЦБ. Например, в конце каждого календарного месяца в отчетности Мострансбанка отражалось фиктивное погашение задолженности ООО «Проммо» перед банком: для этого на счета должника переводились деньги со счетов трех крупных клиентов банка - РАО, РСП и ВОИС. «Эта схема, называемая среди банкиров «насосом», работала несколько лет, в результате, отмечают в АСВ, в отчетности банка перед ЦБ задолженность ООО «Проммо» не отражалась, пишет «Коммерсантъ». При этом каждый раз, когда отчетность регулятору уже была отправлена, деньги РАО, ВОИС и РСП возвращались их владельцам. С 1 декабря 2015 г. отражение этих операций в бухучете Мострансбанка было прекращено - по просьбе представителей РАО, ВОИС и РСП. Участие этих организаций «в операции по сокрытию совершенного хищения», говорится в заявлении АСВ, может свидетельствовать о причастности их руководителей к данному преступлению, приводит текст заявления АСВ «Коммерсантъ». Свернуть Прочитать полный текст

У РАО действительно был открыт счет в Мострансбанке и на нем «зависли» 610 млн руб. в связи с отзывом лицензии у банка, говорит представитель РАО. Но никаких кредитных договоров между РАО и банком не заключалось, утверждает он. Также РАО никогда не перечисляло деньги ООО «Проммо», ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк» и ООО «Игротроник». По операциям, якобы проведенным с ООО «Проммо», РАО не был нанесен материальный ущерб, продолжает представитель этого авторского общества. «По устным объяснениям сотрудников банка, имели место технические ошибки, цель этих операций со стороны банка нам неясна. Однако информация об описанных банковских операциях, отношения к которым РАО не имело, была направлена в прокуратуру для проверки и принятия решения», - резюмирует собеседник «Ведомостей».

«К сожалению, я не знакома с содержанием заявления АСВ, на которое ссылается «Коммерсантъ», - передала «Ведомостям» финансовый директор РСП и ВОИС Оксана Левашова. РСП и ВОИС имели только расчетные счета в Мострансбанке и ООО «Проммо» никогда не было контрагентом ни той, ни другой организации – никаких расчетов РСП и ВОИС с ООО «Проммо» не осуществляли, уверяет она.

Левашова рассказывает, что в конце октября 2015 г. сотрудники ВОИС столкнулись со странной ситуацией, как раз связанной с Мострансбанком. После подключения к системе электронных платежей банка-клиента они обнаружили, что входящий остаток по дню существенно отличался от исходящего, при том что движения денежных средств по счету не происходило. После этого сотрудники ВОИС обратились за разъяснениями в Мострансбанк, так как ВОИС не давала поручений на списание денежных средств со счета. В ответ сотрудник банка сослался на некие технические сбои в работе программного обеспечения, попросив не обращать внимания на выписку и пообещав разобраться в ситуации и восстановить корректные сведения по счету. В течение очень короткого времени сведения об исходящем остатке по расчетному счету ВОИС в выписке в банке-клиенте действительно были восстановлены и подобные случаи более не повторялись, говорит Левашова.

ВОИС и РСП, по ее словам, осенью этого года предоставили всю информацию о работе с Мострансбанком по запросу прокуратуры, которая интересовалась сомнительными операциями в конце отчетных периодов этого банка. Организации готовы и дальше «оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в этом вопросе», добавляет Левашова.