Страховой рынок в 2017 году вырастет за счет страхования жизни

Страхование жизни обеспечит 40% роста страхового рынка в 2017 г., но его дальнейший рост зависит от того, действительно ли оно окажется выгодным для клиента, считает RAEX

Но его дальнейший рост зависит от того, насколько оно выгодно клиенту

Российский страховой рынок в 2017 г. вырастет на 12–14%, превысив 1,3 трлн руб., прогнозируют аналитики RAEX (итог этого года – рост на 15% до 1,18 трлн руб.). 40% этого прироста обеспечит рынок страхования жизни, объем которого достигнет 270 млрд руб. Без учета «жизни» рынок вырастет всего на 8–9%, считают аналитики. Предыдущий флагман – ОСАГО – вырастет минимально, на 4–7%.