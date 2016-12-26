Страховой рынок в 2017 году вырастет за счет страхования жизни

Страхование жизни обеспечит 40% роста страхового рынка в 2017 г., но его дальнейший рост зависит от того, действительно ли оно окажется выгодным для клиента, считает RAEX
Е. Егоров / Ведомости
Российский страховой рынок в 2017 г. вырастет на 12–14%, превысив 1,3 трлн руб., прогнозируют аналитики RAEX (итог этого года – рост на 15% до 1,18 трлн руб.). 40% этого прироста обеспечит рынок страхования жизни, объем которого достигнет 270 млрд руб. Без учета «жизни» рынок вырастет всего на 8–9%, считают аналитики. Предыдущий флагман – ОСАГО – вырастет минимально, на 4–7%.