Верховный суд разобрался в нотах «Траста»

Их держатели теперь не во всех случаях смогут рассчитывать на закон о защите прав потребителей

Верховный суд включил в обзор судебной практики постановление по делу держателя нот банка «Траст». Клиент банка, купивший ноты, требовал от банка выкупить ценные бумаги согласно договору и ссылался на закон о защите прав потребителей. Суд сделал вывод, что для этой ситуации требования закона неприменимы (см. врез). В основном дела держателей нот рассматривает Басманный суд, который чаще выносит решения в пользу банка, в регионах же обратная ситуация.