«БМВ банк» банкротит экс-депутата Алексея Митрофанова и бизнесмена Алекпера Исмаилова

«БМВ банк» в понедельник подал заявление о признании банкротами бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и Алекпера Исмаилова, сына бизнесмена и экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел, сумма исковых требований не раскрывается.

Митрофанов был депутатом Госдумы I-IV и VI созывов, до 2007 г. состоял в ЛДПР, а позже – в «Справедливой России». В 2014 г. был лишен депутатской неприкосновенности, он обвиняется в вымогательстве $200 000 у предпринимателя Вячеслава Жарова. Митрофанов сейчас находится за пределами России. С Митрофановым и Исмаиловым связаться не удалось.

Из информации на сайте Госдумы следует, что Митрофанов на конец 2011 г. владел двумя машинами: BMW-X6 и BMW-750Li. Еще несколько машин – три Toyota и Mercedes – зарегистрированы на супругу. За 2011 г. Митрофанов задекларировал доход на 1 млн руб., у жены и сына доходов нет. На конец 2015 г., судя по декларации, у Митрофанова осталась только BMW-750Li и появилась «Волга», его доход за 2015 г. составил 4,7 млн руб.

Алекперу Исмаилову принадлежит 31,7% в «АСТ Транс маркет», столько же – его брату Сархану, остальное – у их двоюродного брата Заура Марданова. В конце августа 2016 г. Арбитражный суд Московской области по иску БМ-банка признал Тельмана Исмаилова банкротом, включил в реестр его кредиторов БМ-банк с его требованиями и начал процедуру реструктуризации задолженности.

Представитель «БМВ банка» не ответил на вопрос о сумме исковых требований к Исмаилову-младшему и Митрофанову. «БМВ банк» всегда пытается урегулировать долг клиента в досудебном порядке, если это оказывается невозможным, в том числе из-за невозможности связаться с клиентом, то дело передается в суд, указал он.

Согласно закону, кредитор имеет право инициировать банкротство физического лица, когда его долг составляет не менее 500 000 руб., а просрочка – не менее трех месяцев.