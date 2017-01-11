Уоррен Баффетт экономит на завтраках в McDonald’s, когда рынок падает

«Мне, пожалуйста, "макмаффин" с котлетой, яйцом и сыром. $3,17 стоит "макмаффин" с беконом, яйцом и сыром, но сегодня утром рынок падает, поэтому я не буду его брать, возьму за $2,95», – говорит Баффетт в трейлере к документальному фильму о нем, который сняла HBO. Фильм «Стать Уорреном Баффеттом» будет показан 30 января.

Трейлер начинается со сцены у окна ресторана «Макавто», где Баффетт за рулем машины покупает себе завтрак, чтобы съесть его уже в офисе.

Любовь Баффетта к McDonald’s хорошо известна. В 2007 г. он рассказывал каналу CNBC, что у него есть карта McDonald's, дающая право бесплатно есть в его ресторанах до конца жизни. «Вот поэтому семья Баффеттов собирается на Рождество в McDonald's», – шутил тогда Баффетт. Таких карт, как у него, не много: «У Билла Гейтса есть такая, и она действует по всему миру. Моя действует только в Омахе, но я никогда не выезжаю отсюда, поэтому моя карта нисколько не хуже».

О намерении сэкономить, когда рынки открываются в минусе, Баффетт говорит с обычной интонацией, хотя, конечно, только он может сказать, серьезен ли он или шутит. С состоянием в $73 млрд, уступающим только состоянию Билла Гейтса, Баффетт может себе позволить не экономить $0,22 в день. Но он не раз говорил, что для экономии нет мелочей: «Не делайте сбережений по остаточному принципу, сначала отложите какую-то сумму, потом тратьте оставшееся».

Судя по трейлеру, немалая часть фильма посвящена первой жене Баффетта – Сьюзан, скончавшейся в 2004 г. от инсульта. «В моей жизни было два поворотных момента, – говорит Баффетт, – первый – когда я родился, второй – когда познакомился со Сьюзи. Я был кривобокой личностью, она меня распрямила».

После смерти Сьюзан Баффетту пришлось менять финансовые планы: «Я думал, что буду зарабатывать деньги, а она будет их тратить, управляя благотворительным фондом, и это будет на пользу обществу». Но в итоге Баффетт передал право тратить его состояние фонду Билла и Мелинды Гейтс. 99% его денег должно пойти на решение глобальных проблем – бедности, отсутствия медицинской помощи и возможностей получить образование. «Инвестиционные проблемы – это просто, – говорит Баффетт, – трудно с проблемами людей».

Баффетт – крупнейший акционер финансово-промышленного конгломерата Berkshire Hathaway (голосующая доля – 32,3%). Капитализация Berkshire - $398,1 млрд, активы - $604 млрд, чистая прибыль за январь – сентябрь 2016 г. – $17,8 млрд.