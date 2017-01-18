Как розничные банки выбрались из кризиса

Если розничные банки будут жаловаться вам на жизнь, не стоит им верить – их проблемы остались в 2015 г., предупреждал в декабре корреспондента «Ведомостей» руководитель одного из крупнейших игроков. По итогам III квартала 2016 г. практически все банки, которые специализировались на необеспеченном кредитовании физических лиц и несли большие потери в 2014–2015 гг., получили прибыль. «Ведомости» изучили отчетности по МСФО семи банков – «Русского стандарта», «ХКФ банка», «Тинькофф банка», «ОТП банка», «Почта банка» (бывший «Лето банк»), «Ренессанс кредита» и «Восточного».

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