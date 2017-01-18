ВТБ может купить банки на Урале и в Сибири

ВТБ ведет переговоры о покупке двух региональных банков - в Сибири и на Урале, заявил президент госбанка Андрей Костин. «Мы работаем над ними, есть определение понимание, но сделка не завершена. Я думаю, что вероятность большая, что мы эти банки купим, но решения еще не приняли, хотя due diligence уже завершили», - сказал он (здесь и далее цитаты по «ТАССу»).

Какие именно банки ВТБ может купить, Костин не сообщил. В конце прошлого года Костин предупреждал, что ВТБ не исключает покупки региональных банков. «Мы рассматриваем (приобретение банков), но здоровых, не больших - региональных здоровых банков, тех, которые не имеют проблем. У нас есть сейчас два предложения по банкам, мы смотрим. Но они небольшие банки..., не являются системными, крупными банками», - говорил он тогда.

Сделка возможна до момента полного присоединения к группе Банка Москвы, отмечал он. Об этом же в интервью «Ведомостям» говорил президент ВТБ 24 - розничной «дочки» ВТБ - Михаил Задорнов. «Это должен быть бизнес достаточно большого масштаба для того, чтобы ВТБ было целесообразно им заниматься. Нас не интересуют банки, которые находятся за пределами топ-100, поскольку усилия по работе с ними такие же, как с банком из топ-30: отвлечение ресурса то же самое», - говорил Задорнов. В ответ на вопрос «Ведомостей» о сделке с Запсибкомбанком он лишь сказал, что ВТБ внимательно анализирует все возможности на банковском рынке и с точки зрения неорганического роста группа смотрит на региональные банки, которые имеют здоровый бизнес. По словам Задорнова, в России ВТБ оценил порядка 50 банков.

Весной 2016 г. ВТБ вел переговоры о покупке Запсибкомбанка, рассказывали «Ведомостям» человек, близкий к группе ВТБ, а также финансист, занимающийся сделками M&A. Запсибкомбанк зарегистрирован в Тюменской области, он занимает 59-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам III квартала (105,5 млрд руб.). Капитал банка составляет 12,35 млрд руб.