ВТБ может купить два небольших банка

ВТБ не обсуждает участие в возможной санации банков Татарстана, но изучает вопрос приобретения небольших здоровых региональных банков. Как передает «Интерфакс», это журналистам заявил президент-предправления ВТБ Андрей Костин.

Об участии в санации татарстанских банков он сказал, что «судя по тому, что уже выплаты начинаются, ... кажется, что поезд уже ушел» и что в ВТБ даже никогда это не обсуждалось. «Мы после Банка Москвы ни одного банка не санировали и не очень хотим», - признался он.

Однако группа ВТБ рассматривает вариант покупки небольших здоровых региональных банков. Костин допустил, что приобретение может состояться до завершения процесса присоединения ВТБ 24 к банку ВТБ, намеченного на начало 2018 г. «Банки не очень большие, и нагрузка будет не очень тяжелая. Мы сейчас смотрим два банка, они небольшие, больше позволяют закрыть именно один-два региона, а не являются крупными системными банками», - сказал он.