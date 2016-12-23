Путин предложил смягчить требования к мелким региональным банкам

Правительство Татарстана вместе с ЦБ ищут способы поддержки всех вкладчиков проблемных банков, заверил президент Владимир Путин. На большой пресс-конференции журналистка из Татарстана выразила обеспокоенность в связи с непростой ситуацией на банковском рынке региона, вызванной проблемами Татфондбанка. Также она спросила, не случится ли так, что в России в итоге останется несколько крупных банков. Тематика вопроса удивила президента.

Он заверил, что ЦБ, принимая решения по банкам, действует ради защиты интересов вкладчиков.

Что касается региональных банков, особенно небольших, Путин считает, что стране нужна сеть региональных небольших банков. Он напомнил, что говорил это в послании Федеральному собранию. Он считает, что в отношении мелких банков можно смягчить требования к уровню капитала, чтобы они могли гибче работать с клиентами, при том что в отношении крупных банков, в том числе региональных, требования должны оставаться жесткими. В любом случае не должно страдать качество работы с банками.