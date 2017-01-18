ЦБ рассчитает банкам капитал по-новому

С 1 апреля 2017 г. вступят в силу изменения в порядок расчета собственных средств, они будут направлены на борьбу с фиктивным капиталом банков. Об этом рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев в статье «Банковское регулирование в 2016-2017 гг.: основные изменения и перспективы развития», опубликованной в журнале «Деньги и кредит». Для некоторых вложений в капитал ЦБ предусмотрел переходный период до 2018 г.

ЦБ подготовил проект поправок в положение о методике определения величины собственных средств банков, которые расширят понятия вложений в капитал, а также детализируют понятие косвенных вложений, следует из статьи. Кроме того, регулятор пропишет признаки, которые будут свидетельствовать о возможных вложениях банков в свой капитал. Также ЦБ потребует предварительно согласовать с ним внесение средств в капитал в форме субординированного долга, безвозмездного финансирования и вклада в имущество. Проект положения обязывает банки представить по требованию ЦБ документальное подтверждение того, что банк не вкладывался в источники собственного капитала, пишет Поздышев.

Эти поправки участники рынка активно обсуждали в 2016 г. - регулятор их несколько раз перерабатывал. Изначально ЦБ планировал, что новые правила вступят в силу в октябре 2016 г. Окончательная версия проекта с учетом изменений еще не опубликована, указывает Поздышев,но она проходит финальную процедуру согласования.

В интерью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что борьба с фиктивным капиталом является одной из основных задач надзорного блока. «Существуют разные схемы того, как вывести деньги из банка и вложить в капитал: либо через кредитные схемы, либо страховые схемы, либо схемы с учетом в капитале начисленных, но не получаемых реально комиссий и платежей, через сделки с отложенными платежами и другие схемы», – перечисляла она.

Одно из чувствительных изменений для розничных банков, которое может вступить в силу в этом году, - запрет пополнять капитал за счет договоров страхования при выдаче потребкредитов. «Если бы клиент платил страховку из своих собственных денег, то не было бы никакой проблемы. Но в большинстве случаев он платит страховку не из своих денег, а банки выдают им дополнительный кредит для того, чтобы он заплатил эту страховку. Страховая компания очень часто связана с банком, перечисляет от 80 до 90% этой страховой премии банку, тот сразу зачисляет ее к себе в прибыль, а эта прибыль идет в капитал. А если клиент не выплатит этот кредит, что будет дальше?» – объяснял Поздышев (цитата по «Интерфаксу»).