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ЦБ рассчитает банкам капитал по-новому

Регулятор подготовил ряд изменений, направленных на борьбу с фиктивным капиталом
ЦБ рассчитает банкам капитал по-новому
ЦБ рассчитает банкам капитал по-новому
А. Астахова / Ведомости

С 1 апреля 2017 г. вступят в силу изменения в порядок расчета собственных средств, они будут направлены на борьбу с фиктивным капиталом банков. Об этом рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев в статье «Банковское регулирование в 2016-2017 гг.: основные изменения и перспективы развития», опубликованной в журнале «Деньги и кредит». Для некоторых вложений в капитал ЦБ предусмотрел переходный период до 2018 г.

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ЦБ подготовил проект поправок в положение о методике определения величины собственных средств банков, которые расширят понятия вложений в капитал, а также детализируют понятие косвенных вложений, следует из статьи. Кроме того, регулятор пропишет признаки, которые будут свидетельствовать о возможных вложениях банков в свой капитал. Также ЦБ потребует предварительно согласовать с ним внесение средств в капитал в форме субординированного долга, безвозмездного финансирования и вклада в имущество. Проект положения обязывает банки представить по требованию ЦБ документальное подтверждение того, что банк не вкладывался в источники собственного капитала, пишет Поздышев.

Эти поправки участники рынка активно обсуждали в 2016 г. - регулятор их несколько раз перерабатывал. Изначально ЦБ планировал, что новые правила вступят в силу в октябре 2016 г. Окончательная версия проекта с учетом изменений еще не опубликована, указывает Поздышев,но она проходит финальную процедуру согласования.

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В интерью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что борьба с фиктивным капиталом является одной из основных задач надзорного блока. «Существуют разные схемы того, как вывести деньги из банка и вложить в капитал: либо через кредитные схемы, либо страховые схемы, либо схемы с учетом в капитале начисленных, но не получаемых реально комиссий и платежей, через сделки с отложенными платежами и другие схемы», – перечисляла она.

Одно из чувствительных изменений для розничных банков, которое может вступить в силу в этом году, - запрет пополнять капитал за счет договоров страхования при выдаче потребкредитов. «Если бы клиент платил страховку из своих собственных денег, то не было бы никакой проблемы. Но в большинстве случаев он платит страховку не из своих денег, а банки выдают им дополнительный кредит для того, чтобы он заплатил эту страховку. Страховая компания очень часто связана с банком, перечисляет от 80 до 90% этой страховой премии банку, тот сразу зачисляет ее к себе в прибыль, а эта прибыль идет в капитал. А если клиент не выплатит этот кредит, что будет дальше?» – объяснял Поздышев (цитата по «Интерфаксу»).

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Комментарии  ()
Байдин
22:02 18.01.2017
"Маятник" качнулся в другую сторону и ЦБ "дует на воду". Да, продажа страховых продуктов (кросс-продажи) увеличивают доходы банка и его капитал. Да, страховая премия часто платится за счет предоставленного кредита. Но все зависит от риск менеджмента. Если он поставлен правильно, то при выдаче такого кредита банк должен сформировать отнюдь ненулевые резервы, что снизит полученный доход, а, следовательно, и капитал. Более того, в чем "трагедия", если указанный кредит не будет погашен? В этом случае (при реальном риск менеджменте, конечно) банк обязан досоздать резервы по ссуде (в пределе до 100%), что увеличит его расходы и "уронит" капитал. Т.е. все "встает на свои места". Поэтому эти новации ЦБ являются избыточными, лишь увеличивают затраты банка на программное обеспечение и комплекс-контроль. Лучше требуйте улучшения риск-менеджмента!
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