ЦБ предлагает разделить банковских и страховых аудиторов

Центральный банк, который в скором времени может получить часть полномочий по надзору за рынком аудиторских услуг, анонсировал первые перемены в регулировании аудиторов. Он хочет самостоятельно вести реестр, проводить проверки и настаивает на ответственности за недобросовестные заключения.

После наделения ЦБ функциями надзора за аудиторами регулятор разделит квалификационные аттестаты в зависимости от вида аудируемых компаний, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью журналу « Деньги и кредит» (сообщает «Интерфакс»).

ЦБ просит предоставить ему полномочия по проведению плановых проверок и ведению реестра аудиторов, еще одно предложение регулятора - установить ответственность аудиторов за выданные недобросовестные заключения. Такие предложения были направлены регулятором в Минфин в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта, который внесет изменения в законы «Об аудиторской деятельности» и «О банках и банковской деятельности». Сейчас рынок аудиторов регулирует Минфин.

Процесс по законодательному оформлению полномочий Центробанка в сфере надзора за аудиторами уже начат, говорил главный аудитор Банка России Валерий Горегляд в ходе Гайдаровского форума, также отметив, что ЦБ настаивает на передаче лишь некоторых регуляторных функций. Эта позиция в целом нашла отклик в правительстве. «В случае успешной их реализации [мер по совершенствованию контроля в сфере аудита] нам в течение следующего года удастся существенно улучшить положение дел в этой области», — отметил Горегляд (цитата по «РИА Новости»).

Причина особого интереса Центробанка к аудиторам — большое количество недостоверных аудиторских заключений, которые были выданы банкам, страховым компаниям и проч. «Банк России как регулятор финансового рынка в целом заинтересован в повышении качества аудиторской работы, Мы хотим быть уверены, что если финансовая организация получила заключение аудитора, то мы знаем, что эта отчетность достоверна», — подчеркнул Горегляд.