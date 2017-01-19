Сбербанк взялся за ипотеку на апартаменты

Апартаменты в отличие от квартир относятся к нежилой недвижимости, хотя используются для проживания

Сбербанк с 19 января приступил к выдаче ипотечных кредитов на покупку апартаментов в новостройках на условиях действующей программы «Приобретение строящегося жилья».

На кредитование апартаментов также распространяются действующие в настоящее время в Сбербанке акции на новостройки, отмечается в сообщении банка. Ставки по продукту составляют от 11,5 до 13,0% годовых. Первоначальный взнос – от 20%.

Также покупатели апартаментов в кредит в 19 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и их области, до 28 февраля 2017 г. могут воспользоваться дополнительным дисконтом к ставке в размере 0,5 процентного пункта. Диапазон ставок с учетом этой скидки составит 11,0–12,5% годовых с учетом скидки.

«Ипотеку в Сбербанке можно взять на апартаменты как в аккредитованных, так и в не аккредитованных банком объектах. По неаккредитованным объектам потребуется дополнительное обеспечение в виде поручительства физических лиц или залог иного имущества», – пояснил представитель банка.

По словам директора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николая Васёва, банк ввел продукт в ответ на спрос как со стороны клиентов, так и со стороны контрагентов.

Сбербанк одним из последних среди крупных ипотечных банков вводит кредиты на покупку апартаментов.

«Дельтакредит» кредитует апартаменты с 2014 г. Аналогичный продукт также предлагают «ВТБ 24», Россельхозбанк. Только в прошлом году ипотечные кредиты для граждан на покупку апартаментов начали выдавать сразу несколько банков: банк «Открытие» , «Абсолют банк», Бинбанк, «Российский капитал», банк «Уралсиб» и др.

С августа 2016 г. у заемщиков АИЖК появилась возможность оформить кредит на покупку апартаментов. Сейчас по программе «Приобретение готового жилья» АИЖК можно купить готовые апартаменты по ставкам от 12% годовых, по программе «Приобретение квартиры на этапе строительства» – строящихся апартаментов по ставке от 11,75% годовых. Минимальный размер первоначального взноса составляет 30% для готовых апартаментов и 20% для апартаментов на этапе строительства.

Апартаменты в отличие от квартир относятся к нежилой недвижимости, хотя используются для проживания. По оценкам риэлторов, на апартаменты приходится около 20–25% площади в столичных новостройках. Однако спрос на ипотеку для них невелик.

В частности, в банке «Дельтакредит» на долю апартаментов в 2016 г. пришелся лишь 1% из общего числа выданных кредитов, сообщил «Ведомостям» представитель этого банка. У «ВТБ 24» доля кредитов на приобретение апартаментов по стране составляла в прошлом году около 6% выдаваемой ипотеки на строящееся жилье, в основном в Московском регионе.