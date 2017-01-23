Акции 12 эмитентов выбыли из высшего котировального списка Московской биржи

Московская биржа завершила первый этап реформы листинга, в результате которого высший котировальный список покинули 12 эмитентов. Акции банка «Возрождение», Центра международной торговли (ЦМТ) и пяти «дочек» «Россетей» – МОЭСК, МРСК Волги, МРСК Урала, МРСК Северо-Запада, МРСК Центра и Приволжья – 31 января будут переведены во второй котировальный список. Бумаги двух эмитентов – «Иркутскэнерго» (структура «Евросибэнерго», входит в En+ Олега Дерипаски) и МРСК Центра (еще одна «дочка» «Россетей») – вылетели из высшего в некотировальный (третий) список. Еще трое – «Квадра», «Мостотрест» и «Камаз» – сами попросили биржу снизить уровень листинга своих акций с первого на второй.

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