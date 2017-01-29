Страхование

Данил Хачатуров покинул «Росгосстрах»

С 30 января страховой компанией будет управлять представитель холдинга «Открытие»
  • Татьяна Ломская,
  • Дарья Борисяк,
  • Анна Еремина
  • / Ведомости

Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров объявил топ-менеджменту страховщика об уходе из компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. С понедельника его обязанности будет исполнять представитель холдинга «Открытие». Человек, близкий к «Открытию» и человек, близкий к одной из структур «Росгосстраха», подтвердили «Ведомостям» информацию о том, что Хачатуров покидает компанию. По их словам, кто его заменит, пока неясно.

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Смена руководства должна стать частью антикризисного плана по финансовой стабилизации «Росгосстраха»: по банковским каналам с использованием «Росгострах Банка» страховщику стали поступать финансовые средства поддержки объемом около 20 млрд руб.

Ранее сообщалось о планируемой сделке «Росгосстраха» с «Открытием»: холдинг приобретает страховую компанию «Росгосстрах», НПФ РГС и «Росгосстрах Банк», Хачатуро взамен получает миноритарную долю в «Открытии». Две компании группы «Росгосстрах» - «РГ-медицина» и «РГС-жизнь» не вошли в сделку, пояснил источник агентства: ими по-прежнему руководит Хачатуров.

Сейчас в «Росгосстрахе» будет проводиться оценка активов, управление инвестблоком изменится, может измениться и команда, управляются страховым бизнесом, при этом блок ОСАГО сохранится как социально значимый вид бизнеса. Представители «Открытия» и «Росгосстраха» пока не ответили на запросы «Ведомостей».

В декабре «Ведомости» писали, что основной владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над компанией. Об этом стало известно от нескольких банкиров и страховщиков. Тогда Хачатуров в компании совладельца «Открытие холдинга» Вадима Беляева и первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева встречался с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, говорили два госбанкира и источник, близкий к «Росгосстраху». Стороны представили регулятору план по объединению активов группы «Росгосстрах» и группы «Открытие», о чем договаривались с лета 2016 г., и готовятся проводить due diligence активов «Росгосстраха».

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