Сотрудников ЦБ и АСВ освободят от ответственности за принятые решения

Сотрудники АСВ могут получить защиту от судебного преследования за решения, которые они принимали при исполнении служебных обязанностей, – такие предложения Минфин внес в проект поправок в закон о страховании вкладов. Осенью аналогичные поправки Минфин предложил в закон о ЦБ: его служащие (перечень утверждает совет директоров регулятора) не могут быть привлечены к ответственности за принятые решения, в том числе после прекращения их полномочий. Они лишаются иммунитета, лишь если суд установит их виновность в злоупотреблении должностными полномочиями, их превышение либо факт коррупционного преступления. Аналогичные условия предлагаются и для АСВ, перечень сотрудников также установит совет директоров госкорпорации.

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