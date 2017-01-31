Банки
Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Неподсудный надзор

Сотрудников ЦБ и АСВ освободят от ответственности за принятые решения

Это защитит их мотивированные суждения и поможет в спорах с банкирами
АСВ может принимать решения, не опасаясь ответственности
АСВ может принимать решения, не опасаясь ответственности
Kai Pfaffenbach / REUTERS

Сотрудники АСВ могут получить защиту от судебного преследования за решения, которые они принимали при исполнении служебных обязанностей, – такие предложения Минфин внес в проект поправок в закон о страховании вкладов. Осенью аналогичные поправки Минфин предложил в закон о ЦБ: его служащие (перечень утверждает совет директоров регулятора) не могут быть привлечены к ответственности за принятые решения, в том числе после прекращения их полномочий. Они лишаются иммунитета, лишь если суд установит их виновность в злоупотреблении должностными полномочиями, их превышение либо факт коррупционного преступления. Аналогичные условия предлагаются и для АСВ, перечень сотрудников также установит совет директоров госкорпорации.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике