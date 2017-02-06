Страховщики будут использовать при ремонте в ОСАГО только новые запчасти

Страховым компаниям запретят использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти при ремонте автомобиля по ОСАГО – если только владелец на это не согласится, говорится в поправках о натуральном возмещении, подготовленных комитетом Госдумы по финансовым рынкам и направленных в администрацию президента («Ведомости» ознакомились с ними). Содержание документа подтвердили председатель комитета Анатолий Аксаков и замминистра финансов Алексей Моисеев.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров