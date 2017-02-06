Страховщики будут использовать при ремонте в ОСАГО только новые запчасти

Запчасти должны быть только новыми, говорится в поправках
М. Стулов / Ведомости
Страховым компаниям запретят использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти при ремонте автомобиля по ОСАГО – если только владелец на это не согласится, говорится в поправках о натуральном возмещении, подготовленных комитетом Госдумы по финансовым рынкам и направленных в администрацию президента («Ведомости» ознакомились с ними). Содержание документа подтвердили председатель комитета Анатолий Аксаков и замминистра финансов Алексей Моисеев.