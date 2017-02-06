Страхование
Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Законный ремонт ОСАГО

Страховщики будут использовать при ремонте в ОСАГО только новые запчасти

Гарантия на обычный ремонт составит от шести месяцев, на кузовной – от года
Запчасти должны быть только новыми, говорится в поправках
Запчасти должны быть только новыми, говорится в поправках
М. Стулов / Ведомости

Страховым компаниям запретят использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти при ремонте автомобиля по ОСАГО – если только владелец на это не согласится, говорится в поправках о натуральном возмещении, подготовленных комитетом Госдумы по финансовым рынкам и направленных в администрацию президента («Ведомости» ознакомились с ними). Содержание документа подтвердили председатель комитета Анатолий Аксаков и замминистра финансов Алексей Моисеев.

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