Неквалифицированные инвесторы со счетом более 400 000 рублей смогут покупать любые инструменты

ЦБ окончательно определился с категориями инвесторов на финансовом рынке, сообщает представитель регулятора. Как и прежде, он планирует разделить их на три основные категории — неквалифицированные, квалифицированные и профессиональные. Неквалифицированных регулятор делит на две категории: «особо защищаемых», у которых на брокерском счету менее 400 000 руб., и тех, у кого сумма выше. Как только сумма на счете инвестора становится меньше 400 000 руб., он переходит в категорию «особо защищаемых».

«Особо защищаемые» инвесторы могут инвестировать в самые простые инструменты: акции, облигации и ETF из котировальных списков первого и второго уровня, некоторые инструменты из списка третьего уровня (их критерии пока разрабатываются), паи ПИФов для неквалифицированных инвесторов, инструменты валютного рынка и рынка драгметаллов. Те, у кого на счету больше 400 000 руб., могут покупать также бумаги из третьего котировального списка и торговать с плечом — но потерять могут лишь сумму, предоставленную брокеру (за исключением технических случаев и оплаты комиссий).

Неквалифицированные инвесторы могут определить свой инвестиционный профиль и получить доступ к любым инструментам в его рамках. Инвестор с суммой счета более 400 000 руб. может претендовать и на инструменты сверх инвестиционного профиля, добавляет представитель ЦБ, в этом случае брокер принудительно отправит его «подумать» — если по прошествии времени клиент будет настаивать на покупке, последнее слово остается за ним.

«Особо защищаемые» инвесторы права на «последнее слово» не имеют.

Также можно сдать бесплатный онлайн-экзамен по тому или иному инструменту на сайте биржи и получить доступ к деривативам, а в случае «особо защищаемой» категории — к бумагам из третьего котировального списка или торговле с плечом (на сумму предоставленных брокеру средств).

Кроме того, каждый неквалифицированный инвестор имеет «право на риск» — купить любые инструменты на 50 000 руб. в год (отслеживать лимит будет брокер). Полученную от этого прибыль также можно инвестировать в любые инструменты.

Квалифицированный инвестор обязан определить свой инвестиционный профиль — от этого зависит круг доступных ему инструментов. Но может покупать и любые другие инструменты — если настаивает на этом и проинформирован о рисках. Чтобы попасть в эту категорию, инвестор должен получить квалификационный аттестат или иметь положительный опыт инвестирования от года, либо двухлетний профильный опыт работы в финансовой организации, либо активы на сумму от 10 млн руб. В состав квалифицированных также можно попасть, если активы на счету у брокера превышают 1,4 млн руб., имеется сданный онлайн-экзамен и положительный опыт инвестирования от полугода. Действующие квалифицированные инвесторы при вступлении правил в силу сохранят свой статус.

«Профессионал» может торговать любыми финансовыми инструментами, сообщается в опубликованной концепции защиты инвесторов. Чтобы попасть в эту категорию, инвестор должен получить международный квалификационный сертификат (CFA, ACCA и др.), либо иметь трехлетний профильный опыт работы в финансовой организации, либо располагать активами на сумму от 50 млн руб.