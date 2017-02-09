Котировальные списки лишат рейтинга

Российские власти решили учредить закон о рейтинговых агентствах после того, как иностранные рейтинговые агентства понизили суверенные рейтинги России

Центробанк хочет исключить параметр кредитного рейтинга у облигаций и ипотечных сертификатов участия (ИСУ) российских эмитентов для включения их в котировальные списки, следует из проекта указания, опубликованного вечером в четверг на сайте ЦБ.

Регулятор предлагает внести изменения в положение 534-П, которое регулирует доступ к организованным торгам ценных бумаг, и исключить требования к рейтингу облигаций российских эмитентов, государственных и муниципальных ценных бумаг, облигаций с ипотечным покрытием, бондов специализированных обществ, ИСУ. Также требования рейтинга исключается для ценных бумаг иностранных держав, их административно-территориальных единиц, центробанков других стран и облигаций международных финансовых организаций.

«Действие проекта будет распространяться на эмитентов эмиссионных ценных бумаг, организаторов торговли», – говорится в пояснительной записке к указанию. Указание должно вступить в силу в первом полугодии 2017 г.

Сейчас требования по рейтингу по облигациям российских эмитентов необходимы только для включения в высший котировальный список. Уровень рейтинга должен быть не ниже уровня, установленного Советом директоров ЦБ по классификации рейтинговых агентств, которые были включены регулятором в соотвествующий перечень.

Пока в реестр кредитных рейтинговых агентств включены две российские организации – АКРА и RAEX. В декабре стало известно, что еще два из четырех активных на рынке российских рейтинговых агентств – «Рус-рейтинг» и Национальное рейтинговое агентство (НРА) – не попали в реестр.

Российские власти решили учредить закон о рейтинговых агентствах после того, как иностранные рейтинговые агентства – Fitch, Moody’s и S&P – понизили суверенные рейтинги России. По мнению российских чиновников, понижение рейтингов стало следствием политической ангажированности агентств. Теперь принятый летом 2015 г. закон о рейтинговых агентствах требует в регуляторных целях применять рейтинги, установленные по национальной шкале входящими во включенный советом директоров ЦБ реестр рейтинговыми агентствами. Для того чтобы присваивать рейтинги по национальной шкале, большая тройка иностранных агентств должна учредить в России дочерние структуры – сейчас она таковых не имеет.

Пенсионные накопления могут инвестироваться в облигации, входящие в высший котировальный список (если они были выпущены до февраля 2015 г.).Также первый котировальный список влияет на инвестиции страховых резервов. В четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что при переходе к пропорциональному регулированию банков с 2018 г. банки, действующие по ограниченной – базовой – лицензии, смогут вкладывать свои средства, «включенные в высший котировальный список».

По состоянию на 1 января 2017 г. в первый котировальный список были включены 177 эмитентов и 489 выпусков ценных бумаг.