Электронное ОСАГО признали не все сотрудники ГИБДД

Чаще всего проблемы возникают, когда у работника ГИБДД нет смартфона или планшета, который позволил бы ему проверить подлинность полиса в базе РСА

Не все сотрудники ГИБДД оказались в курсе введения электронных полисов ОСАГО: некоторые налагают на автовладельцев с распечатанными е-полисами штрафы за отсутствие полиса, рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Руководство МВД дало официальные разъяснения о равном хождении обоих видов полисов, но есть инспекторы, которые, умышленно или неумышленно, не просто не признают скан документом, но и штрафуют водителей за отсутствие полиса — когда он есть, но электронный, рассказывает Юргенс.

«Мы действительно получаем жалобы от граждан, возмущенных тем, что полицейские останавливают их и требуют бланк полиса на бумаге», — рассказывает заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. По его словам, единичные жалобы стали поступать еще в 2015 г., когда автовладельцы получили возможность покупать е-ОСАГО. С введением обязательных электронных продаж с 1 января 2017 г. доля электронных договоров существенно выросла: за месяц продано 200 000 е-полисов, тогда как за весь прошлый год — 330 000. Но участились и штрафы за отсутствие полиса при заключенном е-ОСАГО: сейчас их счет по всей России идет на сотни, замечает Ефремов. В ЦБ подобные жалобы не поступали, утверждает его представитель.

В июле 2015 г. МВД сообщило РСА, что сотрудникам ГИБДД предписано проверять электронные полисы ОСАГО при помощи сети ИМТС МВД России или официального сайта РСА («Ведомости» ознакомились с предоставленными разъяснениями, представитель союза подтвердил их подлинность). Разъяснения даны, но никто не отменял правил дорожного движения, которым должен руководствоваться инспектор ДПС, говорит Ефремов: водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и страховой полис ОСАГО, а вот какой — бумажный или электронный — не уточняется. Чаще всего проблемы возникают, когда у работника ГИБДД нет смартфона или планшета, который позволил бы ему проверить подлинность полиса в базе РСА, продолжает он. По словам Ефремова, сейчас союз и ЦБ обратились с запросами в ГИБДД — возможно, коллизия с е-полисом в итоге будет разрешена.

Случаи штрафов есть даже в Москве — но это, по всей видимости, водители даже без распечатанного полиса, добавляет Ефремов: «Мы предлагаем гражданам при оформлении электронного полиса распечатать его или запросить страховую компанию, и она вышлет распечатанный полис с печатью и подписью — это будет основанием, что полис оформлен, просто в электронном виде».

В соответствии с законом об ОСАГО водитель автомобиля обязан иметь при себе полис автогражданки или распечатанную на бумаге информацию о заключении договора е-ОСАГО и предъявлять его для проверки сотрудникам полиции, разъясняет представитель МВД. Если сведения о нем в информационной системе РСА отсутствуют, водитель будет оштрафован. Но действия инспектора ДПС, если гражданин с ними не согласен, можно обжаловать, напоминает представитель МВД: при выявлении нарушений тот будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.