ЦБ старался ограничить работу Татфондбанка

Незадолго до краха Татфондбанка ЦБ предписал банку доначислить резервы на 23,5 млрд руб., что составляло почти 80% от величины его капитала, а также ограничил ему привлечение средств населения. Такие данные были представлены в пятницу на заседании в Советском районном суде Казани одним из сотрудников нацбанка Татарстана (это передали «Интерфакс» и «Коммерсантъ-Казань»). Суд рассматривал ходатайство Главного следственного управления МВД по Татарстану об избрании меры пресечения зампреду правления Татфондбанка Вадиму Мерзлякову – его отправили в сизо почти на два месяца.

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