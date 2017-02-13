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Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: У Татфондбанка потемнело прошлое

ЦБ старался ограничить работу Татфондбанка

Деньги на создание резервов банк нашел, но его проблемы с ликвидностью оказались фатальными
  • Дарья Борисяк,
  • Татьяна Воронова,
  • Илья Усов
  • / Ведомости
Центробанк знал темные пятна Татфондбанка задолго до краха
Центробанк знал темные пятна Татфондбанка задолго до краха
Евгений Разумный / Ведомости

Незадолго до краха Татфондбанка ЦБ предписал банку доначислить резервы на 23,5 млрд руб., что составляло почти 80% от величины его капитала, а также ограничил ему привлечение средств населения. Такие данные были представлены в пятницу на заседании в Советском районном суде Казани одним из сотрудников нацбанка Татарстана (это передали «Интерфакс» и «Коммерсантъ-Казань»). Суд рассматривал ходатайство Главного следственного управления МВД по Татарстану об избрании меры пресечения зампреду правления Татфондбанка Вадиму Мерзлякову – его отправили в сизо почти на два месяца.

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