Активы под управлением Vanguard и BlackRock превысили $4 трлн и $5 трлн

После победы Трампа фондовые рынки растут так быстро, что «опередили самих себя»
M. Spencer Green / AP
Рубеж в $4,048 трлн под управлением Vanguard взяла в конце января, сообщает WSJ. Сорок лет назад эта управляющая компания первой стала предлагать розничным инвесторам индексные фонды и в том числе благодаря этому превратилась во второго по величине игрока на этом рынке после BlackRock. Активы под управлением BlackRock достигли $5,14 трлн в конце 2016 г., но у нее больший международный бизнес, чем у Vanguard.