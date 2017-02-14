ЦБ интересуется, как банки в регионах продвигают карту «Мир»

Территориальные учреждения Центробанка интересуются, как идет продвижение карты «Мир» в их регионах, рассказали «Ведомостям» сотрудники четырех банков, – регулятор рассылает соответствующие запросы по кредитным организациям. В двух банках «Ведомостям» рассказали, что в запросах их просят оценить, что препятствует распространению национальной карты. В некоторых регионах теручреждения ЦБ запрашивают информацию о готовности инфраструктуры к приему карты и проведенных платежах.

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