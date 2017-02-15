Российские банки опробуют заочную выдачу кредитов

Пилотный проект по удаленной идентификации клиентов банков будет запущен во втором полугодии этого года

Пилотный проект по удаленной идентификации клиентов банков будет запущен во втором полугодии этого года, рассказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на IX Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы». Проект будет проводиться совместно с несколькими банками, Минкомсвязи, ЦБ и Росфинмониторингом. Однако для начала необходимо внести изменения в закон и ввести само понятие «удаленная идентификация», ожидается, что поправки в закон о противодействии отмыванию доходов и другие нормативные акты будут приняты в первом полугодии 2017 г.

Первичная идентификация останется очной и клиент должен будет пройти ее в банке в соответствии с теми нормами, которые действуют сейчас, говорилось в сообщении ЦБ. После идентификации эта информация попадет в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая и станет центральной инфраструктурой для хранения информации. Далее, если клиент обратится в другой банк за услугой, ему не придется проходить очную идентификацию, этот банк просто обратится к ЕСИА, объяснила Скоробогатова.

Удаленную идентификацию планируется сначала применять по операциям физлиц со счетами, вкладами, переводами, получением кредитов, предоставлением информации по счету. После пилота этот перечень может быть расширен, рассказала Скоробогатова.

Кроме того, в идентификации планируется применять биометрию, в первую очередь по голосу и лицу.

Если пилот будет успешным, то в 2018 г. удаленная идентификация будет доступна всем банкам.