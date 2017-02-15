Банки

Российские банки опробуют заочную выдачу кредитов

Банки будут отправлять информацию о клиенте в единую базу
Пилотный проект по удаленной идентификации клиентов банков будет запущен во втором полугодии этого года
Пилотный проект по удаленной идентификации клиентов банков будет запущен во втором полугодии этого года
Андрей Гордеев / Ведомости

Пилотный проект по удаленной идентификации клиентов банков будет запущен во втором полугодии этого года, рассказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на IX Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы». Проект будет проводиться совместно с несколькими банками, Минкомсвязи, ЦБ и Росфинмониторингом. Однако для начала необходимо внести изменения в закон и ввести само понятие «удаленная идентификация», ожидается, что поправки в закон о противодействии отмыванию доходов и другие нормативные акты будут приняты в первом полугодии 2017 г.

ЦБ может ввести биометрию в систему идентификации клиентов

Первичная идентификация останется очной и клиент должен будет пройти ее в банке в соответствии с теми нормами, которые действуют сейчас, говорилось в сообщении ЦБ. После идентификации эта информация попадет в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая и станет центральной инфраструктурой для хранения информации. Далее, если клиент обратится в другой банк за услугой, ему не придется проходить очную идентификацию, этот банк просто обратится к ЕСИА, объяснила Скоробогатова.

Удаленную идентификацию планируется сначала применять по операциям физлиц со счетами, вкладами, переводами, получением кредитов, предоставлением информации по счету. После пилота этот перечень может быть расширен, рассказала Скоробогатова.

ЦБ создаст экспериментальную платформу для банков

Кроме того, в идентификации планируется применять биометрию, в первую очередь по голосу и лицу.

Если пилот будет успешным, то в 2018 г. удаленная идентификация будет доступна всем банкам.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике