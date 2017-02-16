ЦБ думает, как защитить россиян от иностранных форекс-брокеров

Согласно действующему российскому закону о регулировании дилерской деятельности на рынке форекс, компании должны получить лицензию ЦБ до 1 января 2016 г., а также состоять в саморегулируемой организации

Центробанк думает над различными способами регулирования форекс-компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральском форуме информационной безопасности финансовой сферы. Похожее законодательство есть в США, напомнил он, где существует FATCA - закон о налогообложении иностранных счетов.

«С учетом развития интернет технологий и интернет продаж мы будем вынуждены тоже создавать правила, которые затрагивают юрлица, легально находящиеся на другой территории. Это история для дальнейшего серьезного обсуждения. Должны вводиться требования к этим сайтам, к тому, как раскрывается информация, как описывается продукт и как защищаются права потребителя», - заметил Чистюхин (цитата по ТАСС).

По его словам, страна стоит «на пороге каких-то правовых революций». «Потому что речь идет о регулировании участников, находящихся в других юрисдикциях», - говорит он. Проблема заключается в том, что есть компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях и не попадающие под действия российских законов, продолжая, тем не менее, оказывать услуги через интернет. Сейчас регулятор может только заблокировать сайт компании-нарушителя, напомнил Чистюхин. «Вопрос: а что нам делать? Наша задача - защитить потребителей от нераскрытия информации, от недобросовестных действий, от изменения правил в период продаж, совершения сделок», - замечает он.

Он пояснил, что регулятор максимум может заблокировать сайт такой компании, если найдет нарушения. «А если никаких нарушений не найдем, которые были бы связаны с деятельностью этого иностранного участника, то что-либо реальное сделать с такими продажами очень сложно», - подчеркнул В.Чистюхин (цитаты по «Интерфаксу»).

Отвечать на вопросы «Ведомостей» в пресс-службе ЦБ не стали.

Согласно действующему российскому закону о регулировании дилерской деятельности на рынке форекс, компании должны получить лицензию ЦБ до 1 января 2016 г., а также состоять в саморегулируемой организации. Сейчас лицензии форекс-дилера есть у шести компаний, уточнил Чистюхин, зарегистрирована одна СРО, еще одна подала заявку на регистрацию.

По словам вице-президента ГК TeleTrade Дмитрия Дригайло, недобросовестных компаний из иностранных юрисдикций на рынке форекс значительно больше, чем тех, что уже получили лицензию: речь идет о нескольких десятках подобных фирм. «Самим компаниям они доставляют меньше трудностей, чем клиентам, так как они, клиенты, фактически ничем не защищены при работе через интернет с компанией, зарегистрированной в офшоре и не имеющей не только офиса в России, но и зачастую не указывающей на своём сайте даже телефона. Это плохо влияет на имидж индустрии», - говорит он.

Кроме того, замечает он, деятельность иностранных компаний на российском рынке форекс не допускается, однако клиенты из России имеют право самостоятельно пользоваться услугами таких компаний. «В то же время деятельность компаний, получивших лицензию форекс-дилера в России, не может осуществляться в связи с тем, что пока не согласованы базовые стандарты индустрии. И это проблема. Мы надеемся, что механизм взаимодействия с иностранными компаниями будет найден», - отмечает Дригайло.