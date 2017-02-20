Хачатуров передает управление «Росгосстрахом» команде «Открытия»

Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров передает управление страховщиком финансовой группе «Открытие», рассказал «Ведомостям» человек, близкий к «Росгосстраху». По его словам, оперативное управление «Росгосстрахом» и «Росгосстрах банком» переходит к первому зампреду правления банка «ФК Открытие» Владимиру Рыкунову и предправления «Открытие холдинга» Алексею Карахану. В пятницу, 17 февраля, Хачатуров написал заявление на отпуск и возвращаться из него в компанию не собирается, сказал собеседник «Ведомостей». Сам Хачатуров подтвердил, что находится в отпуске, а от дальнейших комментариев отказался. Так же поступил и представитель «Открытия».

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