Хачатуров передает управление «Росгосстрахом» команде «Открытия»

Хачатуров передает руль от «Росгосстраха» «Открытию»
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров передает управление страховщиком финансовой группе «Открытие», рассказал «Ведомостям» человек, близкий к «Росгосстраху». По его словам, оперативное управление «Росгосстрахом» и «Росгосстрах банком» переходит к первому зампреду правления банка «ФК Открытие» Владимиру Рыкунову и предправления «Открытие холдинга» Алексею Карахану. В пятницу, 17 февраля, Хачатуров написал заявление на отпуск и возвращаться из него в компанию не собирается, сказал собеседник «Ведомостей». Сам Хачатуров подтвердил, что находится в отпуске, а от дальнейших комментариев отказался. Так же поступил и представитель «Открытия».