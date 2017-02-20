Лоббисты предложили сохранить малые пенсионные фонды в форме НКО

Малые частные пенсионные фонды (НПФ), которые работают только по пенсионным резервам, продолжат работать в форме НКО и после 2019 г., однако будут ограничены в возможностях инвестирования средств. Такое предложение сделала отраслевая саморегулируемая организация (СРО) Ассоциация НПФ (АНПФ), свидетельствуют данные решения совета АНПФ (с ним ознакомились «Ведомости»).

Лоббист предлагает ввести пропорциональное регулирование для малых НПФ: если они работают только по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и размер резервов (без учета собственного капитала) у них ограничен, то для них может быть снижен размер собственных средств, сохранена форма НКО (по существующим требованиям, акционирование всех НПФ должно быть завершено к 1 января 2019 г.), а также ослаблены требования по системе управления рисками и внутреннему аудиту. Контроль за соблюдением ограничений, по мысли АНПФ, может быть передан СРО.

В предыдущей редакции решения (его прочитали «Ведомости») предлагались более четкие критерии: размер пенсионных резервов НПФ не должен превышать 3 млрд руб. – тогда имущество для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) может формироваться в размере не менее 7% от аккумулированных резервов, но не менее 50 млн руб. Также в этом варианте оговаривались конкретные ограничения по инвестированию фондов: только ОФЗ, депозиты банков, уполномоченных на операции с пенсионными накоплениями, а также в объекты недвижимости, инвестиции в которые предусмотрены по ныне действующим правилам размещения пенсионных резервов.

По мнению АНПФ, сейчас существуют высокие барьеры, сдерживающие развитие системы малых и региональных НПФ: «высокие требования к собственному капиталу <...> и постоянно возрастающая в последние годы регуляторная нагрузка». Акционирование, которое должно завершиться к 2019 г., увеличит на них и без того серьезную нагрузку, опасаются в СРО. В то же время в ассоциации полагают, что развитие системы малых и региональных фондов увеличит охват населения корпоративным пенсионным обеспечением. Сейчас «рост охвата работников корпоративными программами НПО практически остановился», одна из причин – «высокая степень концентрации рынка НПФ». В АНПФ считают, что средним и малым предприятиям проще реализовывать пенсионные программы не в крупных НПФ, «поскольку промышленные предприятия <...> нуждаются в разработке специализированных пенсионных продуктов и в предоставлении расширенных возможностей контроля за размещением средств своих пенсионных программ».

АНПФ направит в ЦБ соответствующие предложения, приводятся на сайте СРО слова ее президента Сергея Белякова. Предполагается создать рабочую группу для обсуждения вопросов пропорционального регулирования с участием сотрудников ЦБ, а также других органов исполнительной власти. ЦБ ответит авторам инициативы после того, как получит и изучит предложения, заявил представитель регулятора. В Минфине не ответили на запрос.

«Предполагается, что начиная с 2019 г. ЦБ начнет проводить мероприятия по ограничению рисков и улучшению кредитного качества вложений по НПО», – говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. Поэтому, по его мнению, регулятор на снижение требований к малым фондам, работающим только с пенсионными резервами, не пойдет: «В данном случае речь идет о социально ответственном инвестировании». Сотрудник одной из крупных управляющих компаний также полагает, что в ЦБ не пойдут на пропорциональное регулирование: «Если НПФ сильно уязвимы от текущей деятельности и несут убытки, то, видимо, им стоит покинуть эту отрасль». «АНПФ пытается привлечь малые фонды, чтобы они были с ними, а не с конкурирующей СРО – Национальной ассоциацией НПФ (НАПФ). Это мертворожденная инициатива: она полностью противоречит стратегии ЦБ», – считает один из контрагентов пенсионных фондов. По его мнению, это инициатива малых фондов ради самих малых фондов, не соответствующая интересам клиентов НПФ, регулятора и всего финансового рынка. «Общий тренд идет на укрупнение фондов, и задает его регулятор», – соглашается Ногин. В НАПФ отказались комментировать предложение конкурентов.