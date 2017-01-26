Крупнейшим пенсионным лоббистом недовольны малые фонды

Константин Угрюмов считает, что в НАПФ нет диктата одного или нескольких фондов и все решения принимаются коллегиально

Они платят слишком много денег, а их никто не слушает, говорится в письме на имя президента НАПФ

Малые пенсионные фонды (НПФ) и некоторые достаточно крупные члены профильной саморегулируемой организации (СРО) Национальная ассоциация НПФ (НАПФ), недовольны системой взносов в СРО, свидетельствует письмо президента НПФ «Ханты-Мансийский» Алексея Охлопкова (с ним ознакомились «Ведомости»), отосланное президенту НАПФ Константину Угрюмову и фондам – членам ассоциации.

«Мы не можем игнорировать происходящие запросы от небольших фондов по поводу стоимости участия в НАПФ», – пишет Охлопков. По его мнению, этот вопрос актуализировался в связи с созданием альтернативной СРО – Ассоциации НПФ (АНПФ), которая «в целях повышения собственной привлекательности и авторитета предлагает существенно более низкие взносы для небольших фондов и пытается их «переманить». НАПФ была зарегистрирована ЦБ как СРО в марте прошлого года, а АНПФ – в ноябре.

Президент НПФ «Ханты-Мансийский» приводит, по его словам, «крик души» одного из малых фондов-членов НАПФ: «На сегодняшний день небольшим фондам в качестве взносов приходится платить большую долю от величины собственного имущества, чем крупным. Другими словами, если маленький фонд хочет, чтобы его интересы защищали и к его мнению прислушивались в профессиональном сообществе, он должен платить больше (в относительных величинах), чем крупные, которые и без того имеют значительное влияние».

Охлопков также отмечает, что сейчас «позиция НАПФ во многом совпадает» с позицией крупнейшего российского фонда – НПФ Сбербанка. «Одновременно позиция фондов «альянса» (АНПФ. – «Ведомости»), как правило, противоречит долгосрочным интересам НПФ Сбербанка. Таким образом, НАПФ во многом помогает НПФ Сбербанка защищать его интересы на рынке».

В связи с этим президент НПФ «Ханты-Мансийский» предлагает изменить систему взносов: по его мнению, взносы должны платиться пропорционально объему средств в управлении НПФ, а значит, пропорционально объему доходов, получаемых на рынке. «Если один из фондов имеет долю рынка 15%, получает на рынке 15% доходов, то не совсем понятно, почему он не должен финансировать 15% расходов СРО, которая защищает интересы рынка», – удивляется Охлопков. «Возможно, мы должны постепенно подойти к такому изменению, например повышая верхний лимит по сумме взносов», – предлагает он.

Согласно условиям членства в НАПФ, сейчас взносы рассчитываются исходя из собственного имущества фонда (включает собственный капитал НПФ, пенсионные накопления и резервы). Установлена определенная шкала. Например фонд с имуществом менее 200 млн руб. должен платить 60 000 руб. ежегодного взноса, с имуществом от 20 млн до 40 млн руб. – 3,1 млн руб. плюс 0,00004 от превышающего нижний порог показателя. Максимальная граница – свыше 160 млрд руб.: фонд должен платить 5,4 млн руб. 0,000004 от имущества, превышающего 160 млрд руб. Также существует вступительный взнос – 50 000 руб. «Бывают случаи в НАПФ, когда фонды, у которых почти в два раза разница по размеру имущества, платят равную сумму неизвестно почему. Ситуация там очень непрозрачная», – говорит топ-менеджер одного из региональных фондов.

«Мы считаем, что политика взносов в НАПФ достаточно сбалансированная и принимает во внимание финансовые возможности разных фондов: крупных и не очень», – говорит генеральный директор НПФ Сбербанка Галина Морозова. По ее словам, размер взносов не является критерием при выборе фондами ассоциации, в которой они хотят состоять. «Бизнес НПФ достаточно дорогой, и это необходимо учитывать», – добавляет она.

Вышедшие из НАПФ фонды утверждают, что их мнение игнорировалось в ассоциации. «Мы в 2016 г. сформировали группу малых фондов, внутри которой решали свои вопросы. Ранее мы обращались в НАПФ с инициативами, в том числе затрагивающими несколько фондов, но не получали от этой ассоциации никакой поддержки», – указывает президент НПФ «Империя», руководитель комитета по малым и региональным фондам АНПФ Алексей Морозов. «АНПФ предоставила нам скидки (более того, гарантировала их на три года) и лоббирует наши интересы. Иногда важен именно административный ресурс. Например, сумма ежегодной скидки по одному очень важному для нас стороннему продукту составляет пять наших годовых взносов в ассоциацию», – утверждает он. «В АНПФ есть инициатива по поддержке региональных фондов: мы развернули дискуссию по тому, какую регуляторную нагрузку можно снизить в обмен на дополнительные ограничения в работе, которые можно ввести, чтобы уменьшить бизнес-риски. В НАПФ эти вопросы никогда не обсуждались», – утверждает исполнительный директор НПФ «Сафмар» (входит в АНПФ) Евгений Якушев.

«Выросшие за последние годы рыночные фонды не принимали участия в управлении НАПФ и при этом несли значительные расходы на содержание аппарата», – рассказывает топ-менеджер крупного фонда, покинувшего НАПФ. По его словам, когда существовала одна лоббистская структура, предлагались варианты изменения финансирования и порядка работы НАПФ, но они не были приняты большинством. «В НАПФ о чем бы ты ни договорился, могут десять раз переголосовывать и десять раз менять. Разница между двумя СРО в скорости реакции и мышления», – добавляет он.

«НАПФ была образована для защиты интересов крупных фондов», – указывает Морозов. Его слова подтверждает топ-менеджер одного из фондов – членов АНПФ, входящего в банковскую группу: «НАПФ – это какой-то советский партком во главе с НПФ Сбербанка».

В АНПФ для фондов не установлен вступительный взнос, а размер членских взносов устанавливается как 50 000 руб., умноженных на определенный коэффициент, устанавливаемый для каждого члена советом СРО. «Сейчас для всех фондов ежегодный взнос составляет 50 000 руб., а для всех фондов, у кого собственное имущество менее 1 млрд руб., – 30 000 руб.», – указал представитель АНПФ. «В АНПФ все платят равные членские взносы. Отдельные проекты финансируются их участниками за счет дополнительных целевых взносов», – рассказал Якушев.

По мнению Угрюмова, говорить о конкуренции со стороны АНПФ нельзя: «Различия в членстве скорее идеологические, чем финансовые». «НАПФ, безусловно, учитывает финансовые возможности малых фондов и все последние предложения по корректировке взносов прежде всего направлены на ослабление финансового бремени наших членов. Членские взносы для малых фондов в НАПФ всегда были невысокими и речи о демпинге для расширения членской базы сейчас не идет», – утверждает он.

Угрюмов считает, что в НАПФ нет диктата одного или нескольких фондов и все решения принимаются коллегиально.

Охлопков отказался комментировать свое письмо в НАПФ. Подавляющее большинство фондов – членов этой ассоциации не ответили на запрос «Ведомостей». «Мы понимаем озабоченность небольших пенсионных фондов относительно размера членских взносов в НАПФ и готовим предложения об их изменении. В ближайшее время они будут сформулированы и направлены в НАПФ», – заявила генеральный директор «ВТБ Пенсионный фонд» Лариса Горчаковская.