Сбербанк повысил ставку онлайн-вкладов

Но открыть вклад под 6,6–7,7% годовых можно будет лишь до 31 марта

Сбербанк во вторник включил в депозитную линейку для населения новый розничный вклад с повышенной ставкой «Новый уровень», который открывается онлайн. Срок размещения средств во вклад - 6 месяцев. Минимальная сумма – 10 000 руб. На минимальную сумму начисляется доход по ставке 6,6% годовых, при вложении суммы от 500 000 до 1 млн руб. - 6,9%, от 1 млн руб. – 7,2%. Проценты выплачиваются в конце срока.

При получении вкладчиком промокода ставка вклада увеличивается на 0,5 процентного пункта. «Чтобы получить промокод, попробуйте силы в онлайн-игре «Индикот» в социальных сетях», – предлагается на сайте банка.

Таким образом, максимальная ставка онлайн-вклада может достигать 7,7%.

На доходность 7,7% прежде могли рассчитывать только премиальные клиенты Сбербанка при размещении крупных сумм во вклад «Лидер сохраняй» на срок от шести месяцев до года.

До введения «Нового уровня» максимальная доходность вложений для розничных онлайн-вкладчиков составляла 6,74% годовых – по вкладу «Сохраняй онлайн» сроки 6-12 месяцев для сумм от 700 000 руб.

С 15 февраля Сбербанк снизил ставки рублевых вкладов по всей розничной линейке, а также уменьшил ставки сберегательных сертификатов. Тогда изменения коснулись размещений на срок от трех месяцев, а снижение составило 0,05-0,7 процентного пункта в зависимости от суммы и срока вложений.

По наблюдениям управляющего директора Национального рейтингового агентства Павла Самиева, обычно банки вводят специальные вклады на короткий срок, когда требуется поправить ситуацию с краткосрочной ликвидностью. Почему Сбербанк решил именно сейчас вести вклад с повышенной ставкой, предположить трудно, говорит он.

«Ведомости» ждут комментариев Сбербанка.

Cегодня многие банки стимулируют клиентов открывать именно онлайн-вклады. «Это позволяет банкам не только снижать издержки, но и более активно приобщать клиентов к другим продуктам – к примеру, карточным. Допустим, если клиент пришел в офис банка и узнал, что по онлайн-вкладам ставки выше, он с большей охотой оформит карту и подключит интернет-банк», - объясняет директор департамента организации продаж частным клиентам Бинбанка Сергей Арзянцев. По его мнению, примеру Сбербанка последуют и другие банки – предлагая также отдельные онлайн-вклады.