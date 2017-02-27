Индекс ММВБ показал худший старт с начала года за девять лет

Индекс ММВБ показал худшую динамику начала года за последние девять лет, говорится в обзоре «БКС экспресса», который рассматривает период с января по 22 февраля. За этот период значение индекса снизилось на 5,6% по сравнению с итогами 2016 г., подсчитал стратег БКС Максим Шеин. За последние 10 лет худший результат индекс ММВБ показывал только в 2008 г., когда он снизился на 8,8%.

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