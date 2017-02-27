Рынки
Статья опубликована в № 4269 от 27.02.2017 под заголовком: Рубль посадил индекс

Индекс ММВБ показал худший старт с начала года за девять лет

Его потянули вниз Сбербанк, нефтяники и металлурги, считают аналитики
Значения индекса ММВБ в начале 2017 г. оказались самыми низкими за последние девять лет из-за укрепления рубля
Значения индекса ММВБ в начале 2017 г. оказались самыми низкими за последние девять лет из-за укрепления рубля
А. Гордеев / Ведомости

Индекс ММВБ показал худшую динамику начала года за последние девять лет, говорится в обзоре «БКС экспресса», который рассматривает период с января по 22 февраля. За этот период значение индекса снизилось на 5,6% по сравнению с итогами 2016 г., подсчитал стратег БКС Максим Шеин. За последние 10 лет худший результат индекс ММВБ показывал только в 2008 г., когда он снизился на 8,8%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике