Индекс ММВБ показал худший старт с начала года за девять лет

Значения индекса ММВБ в начале 2017 г. оказались самыми низкими за последние девять лет из-за укрепления рубля
А. Гордеев / Ведомости
Индекс ММВБ показал худшую динамику начала года за последние девять лет, говорится в обзоре «БКС экспресса», который рассматривает период с января по 22 февраля. За этот период значение индекса снизилось на 5,6% по сравнению с итогами 2016 г., подсчитал стратег БКС Максим Шеин. За последние 10 лет худший результат индекс ММВБ показывал только в 2008 г., когда он снизился на 8,8%.