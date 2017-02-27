ТАИФ может стать санатором Татфондбанка

Группа ТАИФ (крупная промышленно-инвестиционная компания Республики Татарстан) готова участвовать в санации Татфондбанка в качестве стратегического инвестора, сообщила в понедельник пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова. «Соответствующее обращение от группы компаний ТАИФ и партнеров с возможными вариантами поддержки банка направлено в Центральный Банк России», – говорится в сообщении.

Наличие стратегического инвестра – обязательное условие для принятия Центробанком решения о введении процедуры санации, напоминает пресс-служба.

ЦБ ввел временную администрацию в Татфондбанк в середине декабря прошлого года, наложив мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. С того момента судьба Татфондбанка под вопросом – ЦБ ведет переговоры о его возможном спасении как с правительством, так и с крупными банками.

Сама республика вела переговоры и скрупнейшими кредиторами рухнувшего банка о конвертации их средств в капитал (процедура bail-in), рассказывал в январе Минниханов. Переговоры о конвертации средств сейчас ведутся со всеми кредиторами, державшими в банке более 100 млн руб., – таких не более 10, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к Татфондбанку. «Татнефть» ранее сообщала о том, что разместила в банке 5,4 млрд руб., это 0,7% общей стоимости активов «Татнефти» по МСФО на 30 сентября. Если будет «стоять вопрос о потере размещенных средств» и в качестве альтернативы при этом будет возможность получить долю в капитале банка, то второй вариант лучше, говорил «Ведомостям» представитель «Татнефти». «Главный вопрос – санация банка, а он от нас не зависит», – констатировал он. В 2016 г. «Казаньоргсинтез», входящее в группу ТАИФ, разместило в банке субординированный депозит на 4 млрд руб.

ЦБ настаивал на том, чтобы правительство участвовало в спасении банка, рассказывали «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, и топ-менеджер одного из банков Татарстана, а также местный чиновник. В декабре прошлого года «Татнефть» (подконтрольна правительству Татарстана) продала 22% «Нижнекамскнефтехима» группе ТАИФ за 32 млрд руб. Сделку частично финансировал Альфа-банк. Вырученные средства отчасти пойдут на поддержку местных банков, рассказывал банкир, близкий к одной из сторон сделки. По оценкам «Атона», на продаже доли в «Нижнекамскнефтехиме» «Татнефть» заработала 10 млрд руб.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ЦБ и АСВ.