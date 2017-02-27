Санация: перезагрузка

Многочисленные недостатки текущего механизма санации подтолкнули Центральный банк к его активному реформированию. Основными целями реформы выступают удешевление и ускорение процесса санаций, а также повышение его эффективности и прозрачности. Однако эффективность многих аспектов предлагаемой реформы также неоднозначна.

По данным АСВ, на 1 января 2017 г. общий размер финансирования мероприятий по оздоровлению банков составил почти 1,2 трлн руб., из них около половины было потрачено государством на санацию в 2014–2015 гг. Несмотря на получение столь внушительных сумм, санаторы все чаще стали обращаться за дополнительным финансированием в связи с ростом объема обесцененных активов по сравнению с первоначальной оценкой. Как показывает практика, подобные запросы со стороны санаторов обычно не удовлетворяются. Возможно, это обусловлено тем, что рост проблемных активов санируемого банка частично вызван их перевешиванием с баланса санатора.

Чтобы у санатора не возникал соблазн исправить свое финансовое положение за счет санируемого, необходимы серьезные требования к его финансовой устойчивости. Однако единственным официально закрепленным (указанием Банка России 4010-У) критерием оценки финансового положения санатора является положительный суммарный финансовый результат за последние 12 месяцев. Но даже этому критерию по итогам 2016 г. не соответствуют семь из 181 банка-санатора. К тому же качество активов, а значит, и размер прибыли санаторов могут быть искажены в результате перевешивания рисков на баланс санируемых банков. (В скобках замечу, что в 2016 – начале 2017 г. рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») были понижены рейтинги кредитоспособности 12 санаторов из 18. Среди основных причин понижения рейтингов санаторов отмечалась низкая устойчивость капитала к обесценению активов вследствие ухудшения качества кредитов.)

На фоне ухудшения финансового состояния санаторов вряд ли стоит ожидать высокой эффективности проводимых санаций. Процесс финансового оздоровления подразумевает наращивание качественных активов, генерирующих доход, за счет которого санируемые банки поэтапно начисляют резервы по невозвратным ссудам в соответствии с планом финансового оздоровления (ПФО). Эффективность процесса санации можно оценить по финансовому результату санируемого банка – этот показатель наглядно иллюстрирует, покрывает ли получаемый доход потребность в резервировании обесцененных активов и операционные расходы банка. По итогам 2016 г. положительный финансовый результат из 152 рассматриваемых санируемых банков имеют только пять. При этом пока большинством санируемых банков обесцененные активы зарезервированы еще довольно слабо. Официальные критерии оценки эффективности санации не закреплены. Вопреки ожиданиям рынка принятие указания 4010-У пока никак не отразилось на повышении прозрачности процесса санации. В соответствии с 4010-У при несоблюдении санатором мер, прописанных в ПФО, ЦБ может заменить санатора (прецедентов пока не было, хотя в 2016 г. объявлялся повторный конкурс на выбор санатора для НБ «Траст»). Однако ПФО не только не раскрываются публично, но во многих случаях до сих пор не согласованы полностью с ЦБ. Таким образом, соблюдение санаторами ПФО – крайне непрозрачная сфера.

Альтернативным вариантом санации является механизм bail-in, при котором обязательства перед крупными кредиторами проблемного банка конвертируются в его акции. Даже не самые жесткие критерии, установленные 4010-У, и неоднозначный опыт ряда банков привели к сужению круга потенциальных санаторов, а механизм санации через агента ЦБ пока не утвержден законодательно. Поэтому логично, что вопрос санации «Пересвета» и Татфондбанка рассматривается именно с использованием механизма bail-in. Но его применение целесообразно только при наличии крупных кредиторов у санируемого банка. Bail-in существенно снижает финансовую нагрузку на АСВ, однако его эффективность неочевидна из-за отсутствия у кредиторов опыта по управлению банком, а также возможности возникновения конфликтов между крупнейшими кредиторами (если их несколько). Также механизм bail-in не исключает возникновения конфликта интересов и у самого санатора. Вполне вероятна ситуация, когда санируемый банк будет использован, например, для финансирования деятельности самого санатора.

Основные цели реформы – повышение эффективности санации, в том числе за счет установления контроля за расходованием выделенных средств со стороны ЦБ. По мнению Центробанка, удешевить и ускорить процесс санации может создание фонда консолидации банковского сектора. Докапитализация санируемых банков будет проводиться сразу после начала санации, поскольку им больше не позволят нарушать обязательные нормативы. Эта мера в совокупности с контролем за расходованием средств со стороны ЦБ направлена на снижение масштабов злоупотреблений со стороны санаторов. Но не слишком реалистичной выглядит предусмотренная возможность продажи санируемого банка рыночным инвесторам, так как в текущих условиях проблематично пристроить даже здоровый банк.

Одним из основных минусов нового механизма является отсутствие внешнего контроля, т. е. ЦБ в части оздоровления банков будет контролировать сам себя. Логично привлечь к оценке эффективности использования средств, направленных Банком России на санацию, внешний орган, например Счетную палату (несмотря на то что средства выделяются не из бюджета). В дополнение можно рассмотреть вариант разделения полномочий в рамках санаций между ЦБ и АСВ. В таком случае мегарегулятор останется финансовым донором, управляющую компанию создаст само АСВ, а в ее органы управления войдут представители обеих сторон. Такой вариант, с нашей точки зрения, наиболее обоснован, поскольку подразумевает наличие ответственных за процесс санации, а также решает кадровую проблему. У АСВ накоплен значительный опыт санаций и сформирован штат необходимых специалистов. Также не стоит забывать о «банке плохих долгов», появление которого активно обсуждалось в начале 2015 г. Его создание может способствовать снижению количества санаций.

Автор – ведущий аналитик рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Людмила Кожекина

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