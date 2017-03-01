Группа ВТБ увеличила прибыль в 30 раз

За 2016 г. ВТБ заработал 51,6 млрд руб. чистой прибыли против 1,7 млрд годом ранее, говорится в отчетности по МСФО. Из них 17,5 млрд руб. банк заработал в IV квартале. Чистая прибыль группы оказалась чуть выше консенсус-прогноза: аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ждали 51 млрд руб. чистой прибыли за год и 16,9 млрд за квартал.

Чистый процентный доход банка вырос на 43% до 415 млрд руб. за счет снижения процентных расходов. Чистый комиссионный доход вырос на 7,3% до 81,8 млрд руб.

Стоимость риска (отчисления в резервы к среднему портфелю) выросла до 2% в 2016 г. с 1,7% в 2015 г. Расходы на создание резервов составили 211,2 млрд руб., увеличившись на 18,6%.

Корпоративный портфель ВТБ снизился на 10,3% до 7,3 трлн руб., розничный, напротив, вырос на 11% до 2,1 трлн руб. Доля просроченной задолженности в портфеле составила 6,4%, годом ранее – 6,3%.

Средства клиентов выросли на 1,1% в 2016 г. до 7,3 трлн руб., при этом в IV квартале у ВТБ был отток срочных вкладов государственных учреждений на 923,5 млрд руб., он был «ожидаемый», говорится в сообщении группы.

Доход от небанковской деятельности вырос в 2016 г. почти в 2 раза до 43,5 млрд руб., из них 21,3 млрд руб. ВТБ получил за счет реализации имущества, выставленного на продажу.