ВТБ раскрыл, за сколько купил страховщика «РОСНО-МС»

ВТБ заплатил за 100% страховой компании «РОСНО-МС» 2,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность группы по МСФО. Медицинского страховщика ВТБ купил у группы Allianz состоялась в ноябре прошлого года, тогда цена сделки не называлась.

В компании «ВТБ страхование» в ноябре отметили, что у нее появится 17,6 млн новых застрахованных по ОМС. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале ноября согласовала эту сделку и выдала предписание об обеспечении конкуренции на рынке ОМС на территории Москвы, Московской области и Республики Калмыкии.

Покупкой «Росно-МС» также интересовались компании «Ингосстрах», «Альфастрахование», «Согаз». Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» оценивали компанию в пределах 2–3 млрд руб.