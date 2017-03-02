Сбербанк выполнил прогноз по прибыли

Чистая прибыль Сбербанка в 2016 г. по МСФО выросла почти вдвое по сравнению с кризисным 2015 годом, достигнув 541,9 млрд руб. Совокупный доход за год (с учетом переоценки валюты и инвестиционных ценных бумаг) составил 492,4 млрд руб. (365,8 млрд руб. в 2015 г.).

Результат во многом обеспечен ростом чистого процентного дохода (+38% до 1,36 трлн руб.) и более низкими отчислениями в резервы (прогноз был на уровне 375 млрд руб., по факту – 342 млрд руб.). Потери Сбербанка от операций с валютой и валютными производными инструментами, а также переоценки недвижимости составили 78,4 млрд руб., следует из отчетности.

Банк превзошел прогноз аналитиков, которые ждали, что банк заработает 517 млрд руб. (консенсус Reuters), однако операционный доход оказался заметно ниже – 1,36 трлн руб. при ожиданиях в 1,71 трлн руб.

Чистая процентная маржа за год выросла с 4,4 до 5,7%, а также стоимость риска на фоне улучшения качества кредитного портфеля и укрепления курса российской валюты упала на 70 базисных пунктов и составила 1,8% в результате снижения расходов на резервы на 28% до 342 млрд руб.

Кредитный портфель госбанка до вычета резервов сократился на 6,3% до 18,7 млрд руб., после – на 7,3% до 17,4 трлн руб. Доля резервов в кредитном портфеле выросла с 6 до 7%, хотя доля неработающих кредитов снизилась с 5 до 4,4%. Доля реструктурированных кредитов, по которым есть задержка платежа, выросла с 6,2 до 6,5%, следует из комментариев банка. Общую долю кредитов, условия по которым были изменены, банк не раскрыл.

Объем привлеченных Сбербанком средств клиентов составил 18,7 трлн руб., что на 5,5% меньше, чем в 2015 г. Госбанк зафиксировал практически двойное снижение чистого роста средств физлиц – с 2 трлн до 1 трлн руб. за год. Вклады населения увеличились на 400 млрд руб. за год и составили 12,45 трлн руб. При этом банк стал гораздо больше отчислять в фонд системы страхования вкладов – на 28% больше, чем в 2015 г. – 49,3 млрд руб. Средства юрлиц сократились на 19,5% до 6,2 трлн руб. Причем отток средств касался как частных, так и государственных компаний.

Обыкновенные акции Сбербанка на торгах после публикации отчетности дорожали на 1,6% до 162,5 руб.