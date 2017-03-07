Чистая прибыль Сбербанка в феврале оказалась меньше январской

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в феврале 2017 г. составила 46,7 млрд руб. Это на 11,2 млрд руб. меньше, чем в январе этого года. Снижение чистой прибыли в госбанке объясняют меньшим количеством календарных дней, которое повлияло на объем чистого процентного дохода. Еще одна причина – высокая эффективная ставка налога на прибыль из-за авансовой системы уплаты налога.

Всего же чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе – феврале 2017 г. составила 104,6 млрд руб., что на 75% выше результата за аналогичный период прошлого года. Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 141,5 млрд руб. за два месяца 2017 г.

Объем депозитов юридических лиц Сбербанка в феврале сократился на 3,2% относительно января, что во многом произошло за счет переоценки валютных средств в результате укрепления рубля, указывают в банке. Депозиты физлиц, напротив, росли: за февраль их рост составил 0,4% по сравнению с январем. Рос и розничный кредитный портфель Сбербанка, увеличившись за февраль на 0,1%.

В феврале в Сбербанке произошло сокращение активов на 0,7% до 21,5 трлн руб., что в банке также связывают с переоценкой их валютной составляющей из-за укрепляющегося рубля. Этот же фактор повлиял на динамику кредитного портфеля корпоративных клиентов, который сократился за февраль на 1% до 11,1 трлн руб.

Чистый процентный доход Сбербанка увеличился относительно января – февраля 2016 г. на 7,5% и составил 182,2 млрд руб. Положительное влияние на него оказало снижение процентных ставок по привлеченным вкладам и средствам юрлиц, говорится в сообщении банка. «Одновременно рост доходов сдерживался снижением процентных ставок и объема кредитов юридическим лицам в результате переоценки валютной части портфеля», – отмечают при этом в Сбербанке.

Чистый комиссионный доход госбанка за январь – февраль 2017 г. увеличился до 45,6 млрд руб., что на 12,3% выше результата этого периода прошлого года.

«Результаты Сбербанка за февраль продолжили тренды января и находятся в русле наших ожиданий. Фокусом развития банка продолжает оставаться повышение эффективности и развитие комиссионных операций», – сообщил зампред правления банка Александр Морозов.