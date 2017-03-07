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Чистая прибыль Сбербанка в феврале оказалась меньше январской

Снижение объясняют меньшим количеством дней в месяце и высокими налогами
Чистая прибыль Сбербанка в феврале оказалась меньше январской
Чистая прибыль Сбербанка в феврале оказалась меньше январской
С. Николаев / Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в феврале 2017 г. составила 46,7 млрд руб. Это на 11,2 млрд руб. меньше, чем в январе этого года. Снижение чистой прибыли в госбанке объясняют меньшим количеством календарных дней, которое повлияло на объем чистого процентного дохода. Еще одна причина – высокая эффективная ставка налога на прибыль из-за авансовой системы уплаты налога.

Всего же чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе – феврале 2017 г. составила 104,6 млрд руб., что на 75% выше результата за аналогичный период прошлого года. Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 141,5 млрд руб. за два месяца 2017 г.

Сбербанк выполнил прогноз по прибыли
Сбербанк выполнил прогноз по прибыли
Однако похвастаться ростом кредитов и депозитов банк по-прежнему не может

Объем депозитов юридических лиц Сбербанка в феврале сократился на 3,2% относительно января, что во многом произошло за счет переоценки валютных средств в результате укрепления рубля, указывают в банке. Депозиты физлиц, напротив, росли: за февраль их рост составил 0,4% по сравнению с январем. Рос и розничный кредитный портфель Сбербанка, увеличившись за февраль на 0,1%.

В феврале в Сбербанке произошло сокращение активов на 0,7% до 21,5 трлн руб., что в банке также связывают с переоценкой их валютной составляющей из-за укрепляющегося рубля. Этот же фактор повлиял на динамику кредитного портфеля корпоративных клиентов, который сократился за февраль на 1% до 11,1 трлн руб.

Чистый процентный доход Сбербанка увеличился относительно января – февраля 2016 г. на 7,5% и составил 182,2 млрд руб. Положительное влияние на него оказало снижение процентных ставок по привлеченным вкладам и средствам юрлиц, говорится в сообщении банка. «Одновременно рост доходов сдерживался снижением процентных ставок и объема кредитов юридическим лицам в результате переоценки валютной части портфеля», – отмечают при этом в Сбербанке.

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Чистый комиссионный доход госбанка за январь – февраль 2017 г. увеличился до 45,6 млрд руб., что на 12,3% выше результата этого периода прошлого года.

«Результаты Сбербанка за февраль продолжили тренды января и находятся в русле наших ожиданий. Фокусом развития банка продолжает оставаться повышение эффективности и развитие комиссионных операций», – сообщил зампред правления банка Александр Морозов.

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