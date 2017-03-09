Угроза отказаться от ОСАГО для многих страховщиков невыполнима

Уход с рынка так же дорог, как работа на нем

Если убыточность ОСАГО превысит определенный уровень и не будет перекрываться прибылью по другим розничным видам страхования, некоторые страховщики могут сдать лицензию на автогражданку, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин в понедельник радиостанции «Вести FM». Убыточность ОСАГО уже критическая, признал он, некоторые уже ушли с рынка («Уралсиб», «Альянс». – «Ведомости»).

Свернуть бизнес, да и просто снизить долю по ОСАГО сейчас не так просто, говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев: премии от новых договоров поступать перестанут, а выплаты по проданным полисам могут длиться годами (срок полисов – до трех лет, а судебных выплат не определен. – «Ведомости»). Дело не только в том, хватит ли страховщику резервов на их покрытие, но и в непредсказуемости судебных издержек, добавляет он: «Сворачивание ОСАГО – проект, который требует вливания денег в течение нескольких лет». Страховщики в цугцванге: оставаться на рынке ОСАГО опасно – новый бизнес генерирует новые убытки, уход – тоже, резюмирует Самиев.

Компании, которые решат уйти с рынка сейчас, покинут его на дне, зафиксировав максимальный убыток – если предполагать, что грядущая реформа улучшит ситуацию, говорит управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин. Дно это или нет, говорить рано, не согласен Самиев: непонятно, какой будет система урегулирования убытков, но реформа действительно может сделать рынок более сбалансированным и предсказуемым – пусть убыточным – и уйти с него будет проще.

Полностью компенсировать потери от сокращения портфеля ОСАГО нельзя, можно частично снизить, говорит аналитик S&P Екатерина Толстова: компания может наращивать долю по добровольным видам страхования, получать прибыль от инвестиций (хотя при падении премий портфель, скорее всего, будет сокращаться) либо обратиться за помощью к акционеру.

Отказаться от ОСАГО может только компания с небольшим портфелем автогражданки – менее 10%, убежден Янин. Остальные теоретически могут компенсировать убытки резервами – если они покрыты идеально ликвидными активами, – но надо выполнять и другие обязательства.

Страховщиков с такими резервами мало, резюмирует он, и без поддержки акционеров не обойтись: самыми стойкими окажутся те, кто аффилирован с крупными банками.

Выход для лидера рынка – «Росгосстраха», судя по всему, найден: он планирует объединиться с холдингом «Открытие».

Резервов всего страхового сообщества не хватит, если убыточность ОСАГО будет расти текущими темпами, а они еще и увеличиваются, убежден гендиректор «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров: «Те страховщики, которые считают, что смогут пересидеть кризис, просто не понимают, что ситуация усугубляется и без реформы их ждут еще большие убытки, чем те, которые несут сегодня лидеры рынка, в том числе «Росгосстрах».

Дело тут не в доле рынка – в случае затягивания реформы или принятия ее в искаженном виде, в рамках системы единого агента любой страховщик столкнется с ростом убыточности, предупреждает Маркаров. По его мнению, дно еще впереди даже при нормальной реформе в варианте ЦБ: ее результаты проявятся только со временем, а до тех пор для многих компаний вопрос ухода с рынка встанет весьма остро – как путем отказа от лицензии и фиксирования убытков, так и в результате банкротства.

«Чистка рынка неизбежна в любом случае, – говорит Маркаров. – Но если реформа пойдет по искаженному сценарию, далекому от предложений ЦБ, то череда банкротств и отказов от лицензии неизбежно приведет к разрушению системы ОСАГО, лишит миллионы людей страховых выплат».

Уход с рынка ОСАГО для большинства страховщиков экономически невозможен, считает гендиректор СК МАКС Надежда Мартьянова: «Он означает одно: ты несешь обязательства по убыткам, не имея премии <...> Если я собираю 6 млрд руб., я должна иметь в запасе 12, чтобы достойно уйти с рынка, если 30 – умножайте на два – два с половиной». Уйти смогли лишь те, кого поддерживал банк («Уралсиб») или международная группа (Allianz), отмечает она.

Уход с рынка – возможный вариант развития событий, не согласен гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков, и его компании хватит страховых резервов в случае такого решения, но оно будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, как долго прибыль компании от других страховых продуктов будет покрывать растущие убытки по автогражданке, во-вторых, от результатов реформы ОСАГО. Компания посмотрит, как суды будут трактовать новый закон, как отреагируют на него клиенты, удастся ли договориться со СТО, и через год, если результаты не устроят, просчитает, оставаться или уходить. В-третьих, если какие-то крупные игроки уйдут, их убыточные клиенты распределятся между остальными, а снизить рыночную долю компании не удастся – она также подумает о сдаче лицензии.

«Альфастрахование» пока надеется, что реформа улучшит ситуацию, и свои убытки по ОСАГО считает терпимыми, говорит гендиректор компании Владимир Скворцов. Много зарабатывать на ОСАГО все равно не получится, признает он: «Но это точка входа на рынок, после отказа [от лицензии] надо будет нести дополнительные расходы на маркетинг, поиск клиентов». Но резервов в случае такого решения компании хватит, убежден он (доля на рынке ОСАГО – 12%).

ВСК не собирается уходить с рынка ОСАГО, но и наращивать долю тоже не планирует, утверждает представитель компании. У «Согласия» пока однозначного стратегического решения нет, компания наблюдает за ситуацией, говорит ее гендиректор Майя Тихонова. Остальные компании из топ-10 по сборам («РЕСО-гарантия», «Согаз», «Ренессанс страхование» и «Югория») не ответили на запросы «Ведомостей».