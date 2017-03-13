Политическая нестабильность в ЕС повысила привлекательность российских облигаций

«Это вечный парадокс, что страна, в отношении которой введены санкции, оказывается менее волатильной и более привлекательной для инвесторов», – отмечает Грей Сайчин

Политическая нестабильность в Евросоюзе сделала российские облигации надежными и привлекательными для инвесторов, пишет Bloomberg.

Для портфельных менеджеров, настороженно относящихся к намеченным в Европе выборам, ухудшение отношений России и Запада, а также санкции в отношении российских крупных компаний не являются сдерживающими факторами, отмечает агентство.

Российские облигации стали безопасной гаванью после того, как рост нефтяных цен позволил стране преодолеть самую продолжительную за 20 лет рецессию, пишет Bloomberg: с доходностью российских облигаций примерно в 10 раз выше, чем в среднем по еврозоне, инвесторы лучше компенсируют риски в России, чем во Франции, где большинство опросов показывают, что кандидат в президенты от «Национального фронта» Марин Ле Пен может лидировать уже в первом туре голосования.

«Это вечный парадокс, что страна, в отношении которой введены санкции, оказывается менее волатильной и более привлекательной для инвесторов», – отмечает главный специалист по инвестициям в облигации развивающихся стран в Allianz Global Investors Грей Сайчин. «Нужно воздать им должное за то, как им удалось справиться с рецессией», – добавил он.

По данным Сайчина, после падения более чем на 100 базисных пунктов в прошлом году российские пятилетние кредитно-дефолтные свопы торгуются на таких уровнях, которые подразумевают, что рейтинг России может подняться с «мусорного» уровня.

Относительное спокойствие на российских рынках может помочь правительству выпустить еврооблигации. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что это может произойти весной. Опрошенные Bloomberg 16 экономистов пришли к выводу, что есть 55%-ная вероятность того, что Минфин предложит выпуск облигаций к концу апреля.

Лондонский кредитный аналитик Manulife Asset Management Ричард Сигал рекомендует покупать ценные бумаги, выпущенные правительством, а также долларовые облигации компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях. «Российские еврооблигации стали относительно безопасным убежищем», – сказал он в интервью во время недавнего визита в Москву.

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