Политическая нестабильность в ЕС повысила привлекательность российских облигаций

«Это вечный парадокс, что страна, в отношении которой введены санкции, оказывается менее волатильной и более привлекательной для инвесторов», – отмечает Грей Сайчин
Евгений Разумный / Ведомости
Политическая нестабильность в Евросоюзе сделала российские облигации надежными и привлекательными для инвесторов, пишет Bloomberg.
Для портфельных менеджеров, настороженно относящихся к намеченным в Европе выборам, ухудшение отношений России и Запада, а также санкции в отношении российских крупных компаний не являются сдерживающими факторами, отмечает агентство.
Российские облигации стали безопасной гаванью после того, как рост нефтяных цен позволил стране преодолеть самую продолжительную за 20 лет рецессию, пишет Bloomberg: с доходностью российских облигаций примерно в 10 раз выше, чем в среднем по еврозоне, инвесторы лучше компенсируют риски в России, чем во Франции, где большинство опросов показывают, что кандидат в президенты от «Национального фронта» Марин Ле Пен может лидировать уже в первом туре голосования.
«Это вечный парадокс, что страна, в отношении которой введены санкции, оказывается менее волатильной и более привлекательной для инвесторов», – отмечает главный специалист по инвестициям в облигации развивающихся стран в Allianz Global Investors Грей Сайчин. «Нужно воздать им должное за то, как им удалось справиться с рецессией», – добавил он.
По данным Сайчина, после падения более чем на 100 базисных пунктов в прошлом году российские пятилетние кредитно-дефолтные свопы торгуются на таких уровнях, которые подразумевают, что рейтинг России может подняться с «мусорного» уровня.
Относительное спокойствие на российских рынках может помочь правительству выпустить еврооблигации. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что это может произойти весной. Опрошенные Bloomberg 16 экономистов пришли к выводу, что есть 55%-ная вероятность того, что Минфин предложит выпуск облигаций к концу апреля.
Лондонский кредитный аналитик Manulife Asset Management Ричард Сигал рекомендует покупать ценные бумаги, выпущенные правительством, а также долларовые облигации компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях. «Российские еврооблигации стали относительно безопасным убежищем», – сказал он в интервью во время недавнего визита в Москву.
Кто выиграет, а кто проиграет от падения цены на нефть
Евгений Разумный / Ведомости
Для российской экономики снижение цен на нефть вместе с кризисом на Украине стало причиной настоящего шторма, пишут исследователи из Oxford Economics. На долю нефти и газа приходится 75% экспорта страны и более половины бюджетных доходов. Курс рубля, который и так находился под давлением геополитических рисков, рухнул, когда нефть стала быстро дешеветь. Российские компании и банки должны зарубежным кредиторам $600 млрд, а усугубляет ситуацию то, что санкции ограничивают возможность многих из них рефинансировать долг у американских и европейских банков. Темп инфляции в России ускорился до 9,4%, по оценкам JPMorgan, он достигнет 10,1% к концу года.
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Bloomberg
ЕС импортирует 88% необходимой ему нефти, но в Европе не очень радуются снижению цен на сырье. Президент ЕЦБ Марио Драги признал, что это должно положительно повлиять на потребительские цены. Но есть риск, что это помешает предотвратить дефляцию в еврозоне и снизить долговую нагрузку на европейские страны. Как ожидают аналитики, снижение цен на нефть заставит отложить крупные энергетические проекты в Европе, например в Северном море. Тем не менее уверенность бизнеса выросла благодаря снижению цен на нефть и курса евро. По прогнозам Мюнхенского института по исследованию экономики, в 2015 г. ВВП локомотива ЕС - Германии вырастет на 1,5%.
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Bloomberg
Норвегия оказалась в одном из наиболее выгодных положений среди всех экспортеров нефти. Страна - обладатель самого крупного в мире суверенного фонда размером в $870 млрд. К тому же ее бюджет может быть сбалансированным и при цене на нефть в $40 за баррель, сообщает Fitch. Однако центральный банк Норвегии в ноябре неожиданно снизил процентные ставки до рекордного уровня из-за опасений, что нефтяные компании могут отложить нефтяные проекты и сократить инвестиции.
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Bloomberg
Учитывая резкое сокращение добычи нефти в Северном море, Великобритания даже немного выигрывает от резкого снижения цен. Потребителям и компаниям выгодно падение цен на топливо, замедлившее инфляцию до 1%. Перспективы роста британской экономики на 2015 г. улучшились, а снижение цен на нефть ослабило аргументы сторонников независимости Шотландии.
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Bloomberg
Спустя почти 80 лет Мексика открывает нефтегазовый сектор для частных инвесторов. Однако теперь из-за снижения цен на нефть инвестировать в эту отрасль сотни миллионов долларов компаниям уже не так интересно. Мексика будет в выигрыше из-за того, что почти половина бензина ввозится из-за рубежа. На долю нефти приходится менее 15% экспорта, а программы хеджирования должны уберечь страну от отрицательного влияния снижения цен в 2015 г.
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Bloomberg
Снижение цен на нефть помогло сократить дефицит платежного баланса Турции. Страна сильно зависит от импорта топлива и в прошлом году потратила на это $56 млрд. Однако потребители не почувствовали особой выгоды от снижения цен на нефть, поскольку налоги на бензин в Турции одни из самых высоких в мире.
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Bloomberg
Иран и так испытывал проблемы из-за западных санкций. Правительство стремится снизить зависимость от нефтяного сектора и сократить в 2015 г. долю отрасли в доходах бюджета с 50% до почти 33%. Поскольку в ближайшем будущем нет перспектив для повышению цен на нефть, это усиливает давление на Иран в вопросе его ядерной программы. Из-за санкций США против местных банков доходы Ирана от нефтяной отрасли сократились вдвое.
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Bloomberg
Снижение цен на нефть может замедлить сланцевую революцию в США, но все же на экономике страны это скажется позитивно. Реальные доходы сотен миллионов потребителей увеличились благодаря подешевевшему бензину. За год они смогут потратить примерно $75 млрд на другие товары, а это 0,7% от общих потребительских расходов страны. Экономисты из HSBC повысили прогноз роста ВВП США в 2015 г. с 2,6% до 2,8%.
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Bloomberg
Снижение цен на нефть однозначно выгодно Японии. В прошлом финансовом году страна потратила $236 млрд на импорт ископаемого топлива, причем более 90% - на нефть и нефтепродукты. Как отметил бывший главный экономист Банка Японии Хидео Хаякава, снижение цен на нефть позволило сократить бюджетный дефицит «полностью за счет других стран». Тем не менее из-за дешевой нефти Банку Японии будет тяжело ускорить инфляцию до целевого значения в 2%.
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Bloomberg
Нигерия стала крупнейшей экономикой Африки благодаря быстрому развитию сектора услуг, но на долю нефтяной отрасли по-прежнему приходится более 60% бюджетных доходов и 90% экспорта. Из-за снижения цен на нефть экономика страны переживает кризис, усугубляемый восстанием исламистов на севере страны. Из-за нехватки инвестиций и разворовывания средств в Нигерии добывается теперь значительно меньше 2,4 млн баррелей нефти в день. Иностранные инвесторы напуганы, правительство сократило расходы на 2015 г., а курс национальной валюты в ноябре снизился на 8%.
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Bloomberg
Экономика Китая от снижения цен на нефть выигрывает не так сильно, как ожидалось, хотя страна - ее крупнейший импортер. Промышленность КНР сильно зависит от угля, поэтому цены на нефть отражаются в основном на транспортном секторе. Цены на автомобильное топливо устанавливаются государством и соответствуют $80 за баррель. Это хорошо для государственных нефтеперерабатывающих компаний, но невыгодно водителям. Кроме того, есть риск, что заемщики из стран - экспортеров нефти, включая Венесуэлу, не смогут вернуть кредиты китайским банкам.
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Bloomberg
По оценкам экономистов, при снижении цены на нефть хотя бы на $1, Венесуэла теряет $700 млн в год. На долю нефти приходится 96% экспорта страны, но еще до того, как она подешевела, шли разговоры о возможном дефолте. Ожидается, что в этом году ВВП страны упадет на 3%, а темп инфляции уже превышает 63%, и в стране наблюдается нехватка потребительских товаров. По словам президента Николаса Мадуро, для сбалансирования бюджета необходимо, чтобы баррель нефти стоил $100, но специалисты Ecoanalitica говорят о цене не менее чем в $130.
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Bloomberg
Саудовская Аравия обладает внушительными валютными резервами (около $740 млрд), но все равно страдает от снижения цен на нефть сильнее большинства стран Персидского залива. На долю нефти приходится 85% ее экспорта и почти 90% бюджетных доходов. По оценкам Moody's, при цене в $60 за баррель бюджетный дефицит страны будет соответствовать 14% ВВП в 2015 г. Однако страна воспользовалась своим лидерством в ОПЕК, чтобы не уменьшать квоты на нефтедобычу.
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Bloomberg
Индия - крупный импортер нефти, поэтому снижение цен безусловно выгодно ее экономике. Это поможет сократить торговый и бюджетный дефицит, а замедление инфляции - до 4,4% в ноябре - будет способствовать снижению ставок по кредитам и росту инвестиций. Новое правительство страны уже воспользовалось ситуацией, чтобы отменить субсидии на дизельное топливо и повысить налоги на него и на бензин.