Рынки

Политическая нестабильность в ЕС повысила привлекательность российских облигаций

Антироссийские санкции не являются сдерживающим фактором для инвесторов, пишет Bloomberg
«Это вечный парадокс, что страна, в отношении которой введены санкции, оказывается менее волатильной и более привлекательной для инвесторов», – отмечает Грей Сайчин
«Это вечный парадокс, что страна, в отношении которой введены санкции, оказывается менее волатильной и более привлекательной для инвесторов», – отмечает Грей Сайчин
Евгений Разумный / Ведомости

Политическая нестабильность в Евросоюзе сделала российские облигации надежными и привлекательными для инвесторов, пишет Bloomberg.

Для портфельных менеджеров, настороженно относящихся к намеченным в Европе выборам, ухудшение отношений России и Запада, а также санкции в отношении российских крупных компаний не являются сдерживающими факторами, отмечает агентство.

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Помогли дорожающая нефть и бюджетная консолидация

Российские облигации стали безопасной гаванью после того, как рост нефтяных цен позволил стране преодолеть самую продолжительную за 20 лет рецессию, пишет Bloomberg: с доходностью российских облигаций примерно в 10 раз выше, чем в среднем по еврозоне, инвесторы лучше компенсируют риски в России, чем во Франции, где большинство опросов показывают, что кандидат в президенты от «Национального фронта» Марин Ле Пен может лидировать уже в первом туре голосования.

«Это вечный парадокс, что страна, в отношении которой введены санкции, оказывается менее волатильной и более привлекательной для инвесторов», – отмечает главный специалист по инвестициям в облигации развивающихся стран в Allianz Global Investors Грей Сайчин. «Нужно воздать им должное за то, как им удалось справиться с рецессией», – добавил он.

Чего ждать в 2017 году от российского долгового рынка

По данным Сайчина, после падения более чем на 100 базисных пунктов в прошлом году российские пятилетние кредитно-дефолтные свопы торгуются на таких уровнях, которые подразумевают, что рейтинг России может подняться с «мусорного» уровня.

Относительное спокойствие на российских рынках может помочь правительству выпустить еврооблигации. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что это может произойти весной. Опрошенные Bloomberg 16 экономистов пришли к выводу, что есть 55%-ная вероятность того, что Минфин предложит выпуск облигаций к концу апреля.

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Лондонский кредитный аналитик Manulife Asset Management Ричард Сигал рекомендует покупать ценные бумаги, выпущенные правительством, а также долларовые облигации компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях. «Российские еврооблигации стали относительно безопасным убежищем», – сказал он в интервью во время недавнего визита в Москву.

Кто выиграет, а кто проиграет от падения цены на нефть

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Для российской экономики снижение цен на нефть вместе с кризисом на Украине стало причиной настоящего шторма, пишут исследователи из Oxford Economics. На долю нефти и газа приходится 75% экспорта страны и более половины бюджетных доходов. Курс рубля, который и так находился под давлением геополитических рисков, рухнул, когда нефть стала быстро дешеветь. Российские компании и банки должны зарубежным кредиторам $600 млрд, а усугубляет ситуацию то, что санкции ограничивают возможность многих из них рефинансировать долг у американских и европейских банков. Темп инфляции в России ускорился до 9,4%, по оценкам JPMorgan, он достигнет 10,1% к концу года.
Евгений Разумный / Ведомости
Для российской экономики снижение цен на нефть вместе с кризисом на Украине стало причиной настоящего шторма, пишут исследователи из Oxford Economics. На долю нефти и газа приходится 75% экспорта страны и более половины бюджетных доходов. Курс рубля, который и так находился под давлением геополитических рисков, рухнул, когда нефть стала быстро дешеветь. Российские компании и банки должны зарубежным кредиторам $600 млрд, а усугубляет ситуацию то, что санкции ограничивают возможность многих из них рефинансировать долг у американских и европейских банков. Темп инфляции в России ускорился до 9,4%, по оценкам JPMorgan, он достигнет 10,1% к концу года.
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ЕС импортирует 88% необходимой ему нефти, но в Европе не очень радуются снижению цен на сырье. Президент ЕЦБ Марио Драги признал, что это должно положительно повлиять на потребительские цены. Но есть риск, что это помешает предотвратить дефляцию в еврозоне и снизить долговую нагрузку на европейские страны. Как ожидают аналитики, снижение цен на нефть заставит отложить крупные энергетические проекты в Европе, например в Северном море. Тем не менее уверенность бизнеса выросла благодаря снижению цен на нефть и курса евро. По прогнозам Мюнхенского института по исследованию экономики, в 2015 г. ВВП локомотива ЕС - Германии вырастет на 1,5%.
Bloomberg
ЕС импортирует 88% необходимой ему нефти, но в Европе не очень радуются снижению цен на сырье. Президент ЕЦБ Марио Драги признал, что это должно положительно повлиять на потребительские цены. Но есть риск, что это помешает предотвратить дефляцию в еврозоне и снизить долговую нагрузку на европейские страны. Как ожидают аналитики, снижение цен на нефть заставит отложить крупные энергетические проекты в Европе, например в Северном море. Тем не менее уверенность бизнеса выросла благодаря снижению цен на нефть и курса евро. По прогнозам Мюнхенского института по исследованию экономики, в 2015 г. ВВП локомотива ЕС - Германии вырастет на 1,5%.
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Норвегия оказалась в одном из наиболее выгодных положений среди всех экспортеров нефти. Страна - обладатель самого крупного в мире суверенного фонда размером в $870 млрд. К тому же ее бюджет может быть сбалансированным и при цене на нефть в $40 за баррель, сообщает Fitch. Однако центральный банк Норвегии в ноябре неожиданно снизил процентные ставки до рекордного уровня из-за опасений, что нефтяные компании могут отложить нефтяные проекты и сократить инвестиции.
Bloomberg
Норвегия оказалась в одном из наиболее выгодных положений среди всех экспортеров нефти. Страна - обладатель самого крупного в мире суверенного фонда размером в $870 млрд. К тому же ее бюджет может быть сбалансированным и при цене на нефть в $40 за баррель, сообщает Fitch. Однако центральный банк Норвегии в ноябре неожиданно снизил процентные ставки до рекордного уровня из-за опасений, что нефтяные компании могут отложить нефтяные проекты и сократить инвестиции.
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Учитывая резкое сокращение добычи нефти в Северном море, Великобритания даже немного выигрывает от резкого снижения цен. Потребителям и компаниям выгодно падение цен на топливо, замедлившее инфляцию до 1%. Перспективы роста британской экономики на 2015 г. улучшились, а снижение цен на нефть ослабило аргументы сторонников независимости Шотландии.
Bloomberg
Учитывая резкое сокращение добычи нефти в Северном море, Великобритания даже немного выигрывает от резкого снижения цен. Потребителям и компаниям выгодно падение цен на топливо, замедлившее инфляцию до 1%. Перспективы роста британской экономики на 2015 г. улучшились, а снижение цен на нефть ослабило аргументы сторонников независимости Шотландии.
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Спустя почти 80 лет Мексика открывает нефтегазовый сектор для частных инвесторов. Однако теперь из-за снижения цен на нефть инвестировать в эту отрасль сотни миллионов долларов компаниям уже не так интересно. Мексика будет в выигрыше из-за того, что почти половина бензина ввозится из-за рубежа. На долю нефти приходится менее 15% экспорта, а программы хеджирования должны уберечь страну от отрицательного влияния снижения цен в 2015 г.
Bloomberg
Спустя почти 80 лет Мексика открывает нефтегазовый сектор для частных инвесторов. Однако теперь из-за снижения цен на нефть инвестировать в эту отрасль сотни миллионов долларов компаниям уже не так интересно. Мексика будет в выигрыше из-за того, что почти половина бензина ввозится из-за рубежа. На долю нефти приходится менее 15% экспорта, а программы хеджирования должны уберечь страну от отрицательного влияния снижения цен в 2015 г.
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Снижение цен на нефть помогло сократить дефицит платежного баланса Турции. Страна сильно зависит от импорта топлива и в прошлом году потратила на это $56 млрд. Однако потребители не почувствовали особой выгоды от снижения цен на нефть, поскольку налоги на бензин в Турции одни из самых высоких в мире.
Bloomberg
Снижение цен на нефть помогло сократить дефицит платежного баланса Турции. Страна сильно зависит от импорта топлива и в прошлом году потратила на это $56 млрд. Однако потребители не почувствовали особой выгоды от снижения цен на нефть, поскольку налоги на бензин в Турции одни из самых высоких в мире.
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Иран и так испытывал проблемы из-за западных санкций. Правительство стремится снизить зависимость от нефтяного сектора и сократить в 2015 г. долю отрасли в доходах бюджета с 50% до почти 33%. Поскольку в ближайшем будущем нет перспектив для повышению цен на нефть, это усиливает давление на Иран в вопросе его ядерной программы. Из-за санкций США против местных банков доходы Ирана от нефтяной отрасли сократились вдвое.
Bloomberg
Иран и так испытывал проблемы из-за западных санкций. Правительство стремится снизить зависимость от нефтяного сектора и сократить в 2015 г. долю отрасли в доходах бюджета с 50% до почти 33%. Поскольку в ближайшем будущем нет перспектив для повышению цен на нефть, это усиливает давление на Иран в вопросе его ядерной программы. Из-за санкций США против местных банков доходы Ирана от нефтяной отрасли сократились вдвое.
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Снижение цен на нефть может замедлить сланцевую революцию в США, но все же на экономике страны это скажется позитивно. Реальные доходы сотен миллионов потребителей увеличились благодаря подешевевшему бензину. За год они смогут потратить примерно $75 млрд на другие товары, а это 0,7% от общих потребительских расходов страны. Экономисты из HSBC повысили прогноз роста ВВП США в 2015 г. с 2,6% до 2,8%.
Bloomberg
Снижение цен на нефть может замедлить сланцевую революцию в США, но все же на экономике страны это скажется позитивно. Реальные доходы сотен миллионов потребителей увеличились благодаря подешевевшему бензину. За год они смогут потратить примерно $75 млрд на другие товары, а это 0,7% от общих потребительских расходов страны. Экономисты из HSBC повысили прогноз роста ВВП США в 2015 г. с 2,6% до 2,8%.
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Снижение цен на нефть однозначно выгодно Японии. В прошлом финансовом году страна потратила $236 млрд на импорт ископаемого топлива, причем более 90% - на нефть и нефтепродукты. Как отметил бывший главный экономист Банка Японии Хидео Хаякава, снижение цен на нефть позволило сократить бюджетный дефицит «полностью за счет других стран». Тем не менее из-за дешевой нефти Банку Японии будет тяжело ускорить инфляцию до целевого значения в 2%.
Bloomberg
Снижение цен на нефть однозначно выгодно Японии. В прошлом финансовом году страна потратила $236 млрд на импорт ископаемого топлива, причем более 90% - на нефть и нефтепродукты. Как отметил бывший главный экономист Банка Японии Хидео Хаякава, снижение цен на нефть позволило сократить бюджетный дефицит «полностью за счет других стран». Тем не менее из-за дешевой нефти Банку Японии будет тяжело ускорить инфляцию до целевого значения в 2%.
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Нигерия стала крупнейшей экономикой Африки благодаря быстрому развитию сектора услуг, но на долю нефтяной отрасли по-прежнему приходится более 60% бюджетных доходов и 90% экспорта. Из-за снижения цен на нефть экономика страны переживает кризис, усугубляемый восстанием исламистов на севере страны. Из-за нехватки инвестиций и разворовывания средств в Нигерии добывается теперь значительно меньше 2,4 млн баррелей нефти в день. Иностранные инвесторы напуганы, правительство сократило расходы на 2015 г., а курс национальной валюты в ноябре снизился на 8%.
Bloomberg
Нигерия стала крупнейшей экономикой Африки благодаря быстрому развитию сектора услуг, но на долю нефтяной отрасли по-прежнему приходится более 60% бюджетных доходов и 90% экспорта. Из-за снижения цен на нефть экономика страны переживает кризис, усугубляемый восстанием исламистов на севере страны. Из-за нехватки инвестиций и разворовывания средств в Нигерии добывается теперь значительно меньше 2,4 млн баррелей нефти в день. Иностранные инвесторы напуганы, правительство сократило расходы на 2015 г., а курс национальной валюты в ноябре снизился на 8%.
10/14
Экономика Китая от снижения цен на нефть выигрывает не так сильно, как ожидалось, хотя страна - ее крупнейший импортер. Промышленность КНР сильно зависит от угля, поэтому цены на нефть отражаются в основном на транспортном секторе. Цены на автомобильное топливо устанавливаются государством и соответствуют $80 за баррель. Это хорошо для государственных нефтеперерабатывающих компаний, но невыгодно водителям. Кроме того, есть риск, что заемщики из стран - экспортеров нефти, включая Венесуэлу, не смогут вернуть кредиты китайским банкам.
Bloomberg
Экономика Китая от снижения цен на нефть выигрывает не так сильно, как ожидалось, хотя страна - ее крупнейший импортер. Промышленность КНР сильно зависит от угля, поэтому цены на нефть отражаются в основном на транспортном секторе. Цены на автомобильное топливо устанавливаются государством и соответствуют $80 за баррель. Это хорошо для государственных нефтеперерабатывающих компаний, но невыгодно водителям. Кроме того, есть риск, что заемщики из стран - экспортеров нефти, включая Венесуэлу, не смогут вернуть кредиты китайским банкам.
11/14
По оценкам экономистов, при снижении цены на нефть хотя бы на $1, Венесуэла теряет $700 млн в год. На долю нефти приходится 96% экспорта страны, но еще до того, как она подешевела, шли разговоры о возможном дефолте. Ожидается, что в этом году ВВП страны упадет на 3%, а темп инфляции уже превышает 63%, и в стране наблюдается нехватка потребительских товаров. По словам президента Николаса Мадуро, для сбалансирования бюджета необходимо, чтобы баррель нефти стоил $100, но специалисты Ecoanalitica говорят о цене не менее чем в $130.
Bloomberg
По оценкам экономистов, при снижении цены на нефть хотя бы на $1, Венесуэла теряет $700 млн в год. На долю нефти приходится 96% экспорта страны, но еще до того, как она подешевела, шли разговоры о возможном дефолте. Ожидается, что в этом году ВВП страны упадет на 3%, а темп инфляции уже превышает 63%, и в стране наблюдается нехватка потребительских товаров. По словам президента Николаса Мадуро, для сбалансирования бюджета необходимо, чтобы баррель нефти стоил $100, но специалисты Ecoanalitica говорят о цене не менее чем в $130.
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Саудовская Аравия обладает внушительными валютными резервами (около $740 млрд), но все равно страдает от снижения цен на нефть сильнее большинства стран Персидского залива. На долю нефти приходится 85% ее экспорта и почти 90% бюджетных доходов. По оценкам Moody's, при цене в $60 за баррель бюджетный дефицит страны будет соответствовать 14% ВВП в 2015 г. Однако страна воспользовалась своим лидерством в ОПЕК, чтобы не уменьшать квоты на нефтедобычу.
Bloomberg
Саудовская Аравия обладает внушительными валютными резервами (около $740 млрд), но все равно страдает от снижения цен на нефть сильнее большинства стран Персидского залива. На долю нефти приходится 85% ее экспорта и почти 90% бюджетных доходов. По оценкам Moody's, при цене в $60 за баррель бюджетный дефицит страны будет соответствовать 14% ВВП в 2015 г. Однако страна воспользовалась своим лидерством в ОПЕК, чтобы не уменьшать квоты на нефтедобычу.
13/14
Индия - крупный импортер нефти, поэтому снижение цен безусловно выгодно ее экономике. Это поможет сократить торговый и бюджетный дефицит, а замедление инфляции - до 4,4% в ноябре - будет способствовать снижению ставок по кредитам и росту инвестиций. Новое правительство страны уже воспользовалось ситуацией, чтобы отменить субсидии на дизельное топливо и повысить налоги на него и на бензин.
Bloomberg
Индия - крупный импортер нефти, поэтому снижение цен безусловно выгодно ее экономике. Это поможет сократить торговый и бюджетный дефицит, а замедление инфляции - до 4,4% в ноябре - будет способствовать снижению ставок по кредитам и росту инвестиций. Новое правительство страны уже воспользовалось ситуацией, чтобы отменить субсидии на дизельное топливо и повысить налоги на него и на бензин.
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