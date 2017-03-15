ЦБ и АСВ хотят, чтобы «Пересвет» спасали все

Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: От «Пересвета» осталось 7%

Временная администрация «Пересвета» начала предлагать участие в спасении банка всем его кредиторам вне зависимости от того, сколько средств у них зависло в банке. Такое предложение за подписью представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Михаила Полунина получил, например, владелец ООО «Аврора-проект» Алексей Федоренко. К моменту введения моратория на выплаты на счете компании в «Пересвете» было 4 млн руб., из которых более 3 млн – неисполненные платежи в том числе в бюджет.

Спасать «Пересвет» АСВ собирается за счет bail-in – конвертации долга в капитал. Для этого будут выпущены 15-летние субординированные облигации на 125 млрд руб. с купоном 0,51% годовых, в которые акционерам предложено перевести 90% требований, остальным кредиторам – 85%.

Чтобы ЦБ принял решение о санации «Пересвета», надо продать облигации на 93,8 млрд руб.: кворум для получения банком помощи от третьих лиц – 75% бумаг.

Как следует из документов («Ведомости» ознакомились с ними), конвертировать в облигации предложено даже неисполненные платежи.

Сделанное кредиторам предложение больше похоже на ультиматум. Если они не заключат с банком договоры купли-продажи облигаций к 14 апреля или к 24 апреля не соберут достаточно денег на счете, ЦБ будет обязан отозвать лицензию «Пересвета», пишет Полунин.

В таком случае кредиторы третьей очереди, по оценке временной администрации, смогут получить не более 7% средств. Это в два с лишним раза меньше среднего уровня (см. врез на стр. 15). Несоответствие между справедливой стоимостью активов и обязательств, по данным ЦБ и АСВ, составляет 103 млрд руб., говорится в письме.

Но и участвовать в bail-in Федоренко не видит смысла: тогда его компания получит лишь 127 000 руб.

Иногда они возвращаются 16,3% на столько удовлетворены требования кредиторов третьей очереди, говорится в отчете АСВ за 2015 г. Кредиторы первой очереди получали в среднем 70,7%, второй – 20,2%

«В нашем случае мы должны предложить контрагентам вместо денег получить облигации банка – платежи предназначались им, – говорит Федоренко. – Особенно непонятно, как выстроить отношения с налоговой инспекцией, ведь банк отказался исполнить налоговые платежи». Он считает, что небольшие компании не примут предложение. «Аврора-проект» уже получил два иска от клиентов, платежи которым не провел «Пересвет».

Изначально предполагалось, что облигации «Пересвета» купят его крупнейшие кредиторы, у которых в банке зависло больше 500 млн руб., – таких компаний около 30. Оставшуюся сумму, необходимую для санации, может предоставить Центробанк.

Для чего потребовалось привлекать мелких кредиторов к спасению «Пересвета», в пресс-службе ЦБ отвечать не стали. В понедельник, 13 марта, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин указал, что в случае с «Пересветом» «сохраняются хорошие возможности для проведения bail-in».

Когда обсуждался этот механизм, у крупных кредиторов возникали вопросы, что будет с деньгами тех компаний, которые не конвертируют свои средства в капитал, рассказал сотрудник одного из них: «Если после начала санации банка они смогут забрать деньги из банка, то получается, что их средства спасли за счет других. Если же списать эти средства, то тогда возникает вопрос, почему этим компаниям не дали возможность тоже поучаствовать в bail-in?» По его словам, с самого начала было предложение, что средства в капитал должны иметь возможность конвертировать все кредиторы «Пересвета».

Спасти «Пересвет» просили руководители крупных кредиторов банка – группы «Интер РАО» (ее структуры хранили там 18,7 млрд руб.), «Русгидро» (5,5 млрд руб.) и Торгово-промышленной палаты. В декабре 2016 г. они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что готовы поддержать банк. В качестве санатора авторы предложили подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

Пресс-служба «Русгидро» ответила, что ожидает решений регулятора по данной теме. Представители «Интер РАО» и АСВ не ответили на запрос «Ведомостей», как и предполагаемый санатор «Пересвета», ВБРР, в котором до недавнего времени работал Полунин.