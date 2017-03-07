«Русгидро» раскрыла, сколько ее денег зависло в банке «Пересвет»

В банке РПЦ «Пересвет» зависли 5,5 млрд руб. ПАО «Русгидро», заявил руководитель компании Николай Шульгинов. В «Русгидро» рассчитывают, что решение проблемы долга пройдет по той же схеме, что и у «Интер РАО», передает «Интерфакс».

Из недавно опубликованного отчета «Интер РАО» следует, что на конец 2016 г. в «Пересвете» было 18,7 млрд руб. компании. 15% этих средств «Интер РАО» надеется вернуть в ближайшее время, судьба оставшейся части будет определена в апреле, когда решится вопрос с санацией банка. Финдиректор «Интер РАО» Евгений Мирошниченко сказал, что компания согласится на участие в процедуре bail-in банка «Пересвет» только в том случае, если санатором кредитной организации будет официально утвержден ВБРР. «Мы считаем нецелесообразным использование в качестве банка-санатора иного банка, кроме ВБРР», - говорил он.

Шульгинов также сообщил, что санатором банка может стать ВБРР и что «Русгидро» не собирается рассматривать другие банки.

Держатели шести из девяти выпусков облигаций банка «Пересвет» согласились на предложенные условия реструктуризации, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы банка. Банк провел 3 марта в форме заочного голосования собрания владельцев девяти выпусков облигаций на общую сумму 29,6 млрд руб. На собрание были вынесены вопросы об избрании представителя владельцев облигаций, о внесении изменений в условия выпусков облигаций, а также вопрос о соглашении с владельцами облигаций об отступном. Владельцам было предложено отказаться от права требовать досрочного погашения облигаций и от права на обращение в суд с требованием к эмитенту, в том числе с требованием о признании его банкротом. Согласно материалам к собраниям владельцев облигаций эмитента, банк намерен перенести даты погашения бумаг с 2017-2021 гг. на 2034-2036 гг. Купон до погашения бумаг предложен в размере 0,51% годовых, а размер отступного - от 2,58 до 5,12 руб. на бумагу в зависимости от выпуска. Держатели облигаций четырех серий - БО-П05, БО-П02, БО-П01 и БО-03 - одобрили все вынесенные на собрания вопросы, держатели облигаций серий БО-02 и БО-П03 согласились с условиями реструктуризации, но не одобрили вопрос об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту, в том числе с требованием о признании его банкротом. Собрания владельцев облигаций серии БО-04 не приняли решения по вопросам повестки, как и владельцы облигаций БО-01 и 03, которые только смогли избрать представителя владельцев облигаций.