Пенсии в управляющих компаниях за год выросли на 9-27%

Доходность инвестиций пенсионных накоплений, переданных гражданами из Пенсионного фонда России (ПФР) в управление частным управляющим компаниям (УК), в 2016 г. составила в среднем 12%, совпав с доходностью лучших рублевых депозитов и более чем в двое превысив инфляцию (5,4%, по данным Росстата).

А некоторые УК смогли прирастить доверенные им «пенсии» на 20-27,6%. Такие выводы следуют из опубликованных на сайте ПФР данных о результатах работы управляющих компаний по инвестированию пенсионных накоплений за 2016 г. (см. таблицу).

Накопления в портфеле госбумаг ВЭБа (государственной УК) увеличились за счет инвестирования на 12,2%, а в портфеле «молчунов» (расширенном) — на 10,53%.

Минимальную доходность года среди частных управляющих показала УК БФА (+8,29%).

Так что на этот раз все без исключения управляющие смогли защитить будущие пенсии граждан от инфляции.

Все указанные доходности пенсионных накоплений рассчитаны после отчисления комиссий и расходов на управление, подчеркивают представители УК.

По словам опрошенных «Ведомостями» управляющих, основную часть пенсионных активов они инвестировали в ОФЗ либо рублевые корпоративные облигации.

Максимальные доходы для будущих пенсионеров смогли получить компании, своевременно инвестировавшие часть накоплений в российские акции, отмечает гендиректор УК «Капиталъ» Вадим Сосков. В частности, его компания еще в середине прошлого года до начала активного роста фондового рынка примерно вдвое увеличила вложения в акции (до 12% портфеля ). В результате доходность портфеля пенсии достигла 22,35%.

А лучший результат за 2016 г. – почти 27,62% – продемонстрировала УК «Финам менеджмент», под управлением которой немногим более 100 млн руб. пенсионных накоплений.

По словам замгендиректора этой компании Вадима Прошкинаса, основной инвестидеей первого полугодия были вложения в акции с ожидаемо высокими девидендами, в частности Сбербанка, «Аэрофлота». За этот период доля акций в «пенсионном» портфеле УК выросла с 0 до 53%. Во второй половине года число эмитентов акций увеличивалось с 4-5 до 8-10, а их доля в достигла 65%; оставшиеся средства компания размещала в основном в ОФЗ.

Лидер рынка по объему пенсионных накоплений в управлении среди частных компаний, УК «Сбербанк управление активами» (около 8,5 млрд руб.), смогла прирастить пенсионные накопления на 11,8%.

По словам управляющего директора УК «Сбербанк управление активами» Евгения Коровина, стратегия управления портфелем «пенсий» является консервативной, ее цель - опережение инфляции и консервативного индекса пенсионных накоплений. Поэтому эти средства в основном были инвестированы в рублевые облигации. Доля акций в течение года менялась в зависимости от рыночной ситуации, но не превышала 10% активов. Среди долговых бумаг преобладали корпоративные облигации I-II эшелонов, например РЖД, Газпромнефти, Транснефти, Башнефти, СУЭК, Еврохима, Евраз, «Силовых машин» и других компаний – всего более 30 эмитентов.

Частные управляющие компании также инвестируют средства пенсионных накоплений, переданные гражданами в НПФ. Но обобщенных данных о годовой доходности инвестирования накоплений на счетах НПФ ПФР не предоставляет.