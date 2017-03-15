Персональные финансы

Пенсии в управляющих компаниях за год выросли на 9-27%

Управляющие рассказали, как спекулировали пенсионными накоплениями
Лидер рынка по объему пенсионных накоплений в управлении среди частных компаний, УК «Сбербанк управление активами»
Лидер рынка по объему пенсионных накоплений в управлении среди частных компаний, УК «Сбербанк управление активами»
Максим Стулов / Ведомости

Доходность инвестиций пенсионных накоплений, переданных гражданами из Пенсионного фонда России (ПФР) в управление частным управляющим компаниям (УК), в 2016 г. составила в среднем 12%, совпав с доходностью лучших рублевых депозитов и более чем в двое превысив инфляцию (5,4%, по данным Росстата).

А некоторые УК смогли прирастить доверенные им «пенсии» на 20-27,6%. Такие выводы следуют из опубликованных на сайте ПФР данных о результатах работы управляющих компаний по инвестированию пенсионных накоплений за 2016 г. (см. таблицу).

Накопления в портфеле госбумаг ВЭБа (государственной УК) увеличились за счет инвестирования на 12,2%, а в портфеле «молчунов» (расширенном) — на 10,53%.

Минимальную доходность года среди частных управляющих показала УК БФА (+8,29%).

Так что на этот раз все без исключения управляющие смогли защитить будущие пенсии граждан от инфляции.

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Все указанные доходности пенсионных накоплений рассчитаны после отчисления комиссий и расходов на управление, подчеркивают представители УК.

По словам опрошенных «Ведомостями» управляющих, основную часть пенсионных активов они инвестировали в ОФЗ либо рублевые корпоративные облигации.

Максимальные доходы для будущих пенсионеров смогли получить компании, своевременно инвестировавшие часть накоплений в российские акции, отмечает гендиректор УК «Капиталъ» Вадим Сосков. В частности, его компания еще в середине прошлого года до начала активного роста фондового рынка примерно вдвое увеличила вложения в акции (до 12% портфеля ). В результате доходность портфеля пенсии достигла 22,35%.

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А лучший результат за 2016 г. – почти 27,62% – продемонстрировала УК «Финам менеджмент», под управлением которой немногим более 100 млн руб. пенсионных накоплений.

По словам замгендиректора этой компании Вадима Прошкинаса, основной инвестидеей первого полугодия были вложения в акции с ожидаемо высокими девидендами, в частности Сбербанка, «Аэрофлота». За этот период доля акций в «пенсионном» портфеле УК выросла с 0 до 53%. Во второй половине года число эмитентов акций увеличивалось с 4-5 до 8-10, а их доля в достигла 65%; оставшиеся средства компания размещала в основном в ОФЗ.

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Лидер рынка по объему пенсионных накоплений в управлении среди частных компаний, УК «Сбербанк управление активами» (около 8,5 млрд руб.), смогла прирастить пенсионные накопления на 11,8%.

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По словам управляющего директора УК «Сбербанк управление активами» Евгения Коровина, стратегия управления портфелем «пенсий» является консервативной, ее цель - опережение инфляции и консервативного индекса пенсионных накоплений.  Поэтому эти средства в основном были инвестированы в рублевые облигации.  Доля акций в течение года менялась в зависимости от рыночной ситуации, но не превышала 10% активов.  Среди долговых бумаг преобладали корпоративные облигации I-II эшелонов, например РЖД, Газпромнефти, Транснефти, Башнефти, СУЭК, Еврохима, Евраз, «Силовых машин» и других компаний – всего более 30 эмитентов.

Частные управляющие компании также инвестируют средства пенсионных накоплений, переданные гражданами в НПФ. Но обобщенных данных о годовой доходности инвестирования накоплений на счетах НПФ ПФР не предоставляет.

Доходность инвестирования пенсионных накоплений УК

Управляющая компания (портфель) Доходность за 2016 г., 12 месяцев, % годовых Средняя доходность с 2004 г., % годовых
Финам менеджмент 27,62 6,54
Регион Эссет менеджмент 24,81 9,67
Капиталъ 22,35 9,41
Мономах 21,00 8,47
Аналитический центр 19,45 7,51
РФЦ-Капитал 18,39 8,05
Открытие 17,85 11,89
БКС (Доходный) 17,21 8,98
ВТБ Капитал Пенсионный резерв 14,95 9,11
ВТБ Капитал Управление активами 14,68 9,46
Лидер 14,58 9,06
Уралсиб 14,58 9,00
ТКБб инвестмент партнерс 14,50 7,91
Атон-менеджмент 14,38 8,27
Метрополь 14,02 8,83
Металлинвесттраст 13,55 4,75
Альфа-Капитал 13,40 6,22
ВЭБ (Государственных ценных бумаг) 12,20 7,47
Солид менеджмент 12,16 9,06
Сбербанк управление активами 11,80 9,28
Ингосстрах-инвестиции 11,67 6,87
Бин Финам групп 11,54 6,65
Регион портфельные инвестиции 11,45 10,92
Тринфико (Долгосрочного Роста) 11,32 6,75
Тринфико (Сбалансированный) 11,28 7,21
Регион траст 11,26 8,76
Агана (Консервативный) 11,20 6,50
Ак Барс капитал 10,63 4,57
ОФГ Инвест 10,55 8,41
ВЭБ (Расширенный - портфель "молчунов") 10,53 7,30
Пенсионная сберегательная УК 10,53 6,62
Агана (Сбалансированный) 10,48 9,31
Национальная УК 10,40 5,53
БКС (Сбалансированный) 9,88 7,74
МДМ 9,83 8,96
Тринфико (Консервативного сохранения капитала) 9,78 7,20
Промсвязь 9,67 8,43
БФА 8,29 7,01
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Источник: ПФР
Комментарии  ()
Рузаев
12:15 15.03.2017
Учитывая как пёр российский рынок в 2016-м - скромные показатели.
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