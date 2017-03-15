Пенсии в управляющих компаниях за год выросли на 9-27%
- Людмила Коваль,
- Игорь Орлов
- / Ведомости
Доходность инвестиций пенсионных накоплений, переданных гражданами из Пенсионного фонда России (ПФР) в управление частным управляющим компаниям (УК), в 2016 г. составила в среднем 12%, совпав с доходностью лучших рублевых депозитов и более чем в двое превысив инфляцию (5,4%, по данным Росстата).
А некоторые УК смогли прирастить доверенные им «пенсии» на 20-27,6%. Такие выводы следуют из опубликованных на сайте ПФР данных о результатах работы управляющих компаний по инвестированию пенсионных накоплений за 2016 г. (см. таблицу).
Накопления в портфеле госбумаг ВЭБа (государственной УК) увеличились за счет инвестирования на 12,2%, а в портфеле «молчунов» (расширенном) — на 10,53%.
Минимальную доходность года среди частных управляющих показала УК БФА (+8,29%).
Так что на этот раз все без исключения управляющие смогли защитить будущие пенсии граждан от инфляции.
Все указанные доходности пенсионных накоплений рассчитаны после отчисления комиссий и расходов на управление, подчеркивают представители УК.
По словам опрошенных «Ведомостями» управляющих, основную часть пенсионных активов они инвестировали в ОФЗ либо рублевые корпоративные облигации.
Максимальные доходы для будущих пенсионеров смогли получить компании, своевременно инвестировавшие часть накоплений в российские акции, отмечает гендиректор УК «Капиталъ» Вадим Сосков. В частности, его компания еще в середине прошлого года до начала активного роста фондового рынка примерно вдвое увеличила вложения в акции (до 12% портфеля ). В результате доходность портфеля пенсии достигла 22,35%.
А лучший результат за 2016 г. – почти 27,62% – продемонстрировала УК «Финам менеджмент», под управлением которой немногим более 100 млн руб. пенсионных накоплений.
По словам замгендиректора этой компании Вадима Прошкинаса, основной инвестидеей первого полугодия были вложения в акции с ожидаемо высокими девидендами, в частности Сбербанка, «Аэрофлота». За этот период доля акций в «пенсионном» портфеле УК выросла с 0 до 53%. Во второй половине года число эмитентов акций увеличивалось с 4-5 до 8-10, а их доля в достигла 65%; оставшиеся средства компания размещала в основном в ОФЗ.
Лидер рынка по объему пенсионных накоплений в управлении среди частных компаний, УК «Сбербанк управление активами» (около 8,5 млрд руб.), смогла прирастить пенсионные накопления на 11,8%.
По словам управляющего директора УК «Сбербанк управление активами» Евгения Коровина, стратегия управления портфелем «пенсий» является консервативной, ее цель - опережение инфляции и консервативного индекса пенсионных накоплений. Поэтому эти средства в основном были инвестированы в рублевые облигации. Доля акций в течение года менялась в зависимости от рыночной ситуации, но не превышала 10% активов. Среди долговых бумаг преобладали корпоративные облигации I-II эшелонов, например РЖД, Газпромнефти, Транснефти, Башнефти, СУЭК, Еврохима, Евраз, «Силовых машин» и других компаний – всего более 30 эмитентов.
Частные управляющие компании также инвестируют средства пенсионных накоплений, переданные гражданами в НПФ. Но обобщенных данных о годовой доходности инвестирования накоплений на счетах НПФ ПФР не предоставляет.
Доходность инвестирования пенсионных накоплений УК
|Управляющая компания (портфель)
|Доходность за 2016 г., 12 месяцев, % годовых
|Средняя доходность с 2004 г., % годовых
|Финам менеджмент
|27,62
|6,54
|Регион Эссет менеджмент
|24,81
|9,67
|Капиталъ
|22,35
|9,41
|Мономах
|21,00
|8,47
|Аналитический центр
|19,45
|7,51
|РФЦ-Капитал
|18,39
|8,05
|Открытие
|17,85
|11,89
|БКС (Доходный)
|17,21
|8,98
|ВТБ Капитал Пенсионный резерв
|14,95
|9,11
|ВТБ Капитал Управление активами
|14,68
|9,46
|Лидер
|14,58
|9,06
|Уралсиб
|14,58
|9,00
|ТКБб инвестмент партнерс
|14,50
|7,91
|Атон-менеджмент
|14,38
|8,27
|Метрополь
|14,02
|8,83
|Металлинвесттраст
|13,55
|4,75
|Альфа-Капитал
|13,40
|6,22
|ВЭБ (Государственных ценных бумаг)
|12,20
|7,47
|Солид менеджмент
|12,16
|9,06
|Сбербанк управление активами
|11,80
|9,28
|Ингосстрах-инвестиции
|11,67
|6,87
|Бин Финам групп
|11,54
|6,65
|Регион портфельные инвестиции
|11,45
|10,92
|Тринфико (Долгосрочного Роста)
|11,32
|6,75
|Тринфико (Сбалансированный)
|11,28
|7,21
|Регион траст
|11,26
|8,76
|Агана (Консервативный)
|11,20
|6,50
|Ак Барс капитал
|10,63
|4,57
|ОФГ Инвест
|10,55
|8,41
|ВЭБ (Расширенный - портфель "молчунов")
|10,53
|7,30
|Пенсионная сберегательная УК
|10,53
|6,62
|Агана (Сбалансированный)
|10,48
|9,31
|Национальная УК
|10,40
|5,53
|БКС (Сбалансированный)
|9,88
|7,74
|МДМ
|9,83
|8,96
|Тринфико (Консервативного сохранения капитала)
|9,78
|7,20
|Промсвязь
|9,67
|8,43
|БФА
|8,29
|7,01