Граждан подпишут на накопительные пенсионные взносы автоматически

Концепция проекта федерального закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), разработанная ЦБ и Минфином, предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных накоплений («Ведомости» ознакомились с проектом документа). Наемные работники при поступлении на работу будут автоматически регистрироваться работодателем в пенсионном плане ИПК через центрального администратора. Работающие не по найму смогут зарегистрироваться у центрального администратора сами.

Согласно концепции работать с пенсионными накоплениями будут только негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Участие в системе ИПК страховых компаний, как не исключалось ранее, концепция не оговаривает.

В момент запуска системы – как предполагается в концепции, с 2019 г. – всем гражданам будет предложено через работодателей выбрать себе НПФ и схему уплаты взносов. Договор гражданин будет заключать непосредственно с НПФ. Как и предполагалось изначально, взнос составит от 0% до 6% от зарплаты, ставку взноса можно будет менять, а также приостанавливать уплату взносов на срок до пяти лет. Для молчунов, ничего не выбравших, ставка будет нулевой, но затем она начнет ежегодно плавно повышаться до 6%.

Таким образом, система ИПК будет квазидобровольной, основанной на автоматической подписке (с возможностью отписаться), против которой возражал Минтруд, считающий, что система пенсионных накоплений может быть только добровольной. Однако автоподписка – ключевой элемент ИПК, без которого она не работает, что не раз подчеркивали авторы концепции. Нет автоподписки – считайте, что ИПК перестает существовать, говорил в феврале зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

В отношении уже имеющихся пенсионных накоплений гражданам предоставят право выбора: накопленное можно будет либо перевести в выбранный НПФ, включив в свой ИПК, либо конвертировать в пенсионные баллы страховой части будущей пенсии. У не определившихся с выбором накопления останутся и будут впоследствии выплачены в виде накопительной пенсии, как это делается сейчас.

В самом первом варианте концепции ИПК, представленной в сентябре 2016 г., Минфин и ЦБ предлагали автоматическую конвертацию накоплений всех молчунов в баллы, но от этой идеи быстро отказались: она привела бы к снижению стоимости пенсионного коэффициента. Людей же, которые предпочтут такую конвертацию осознанно, написав соответствующее заявление, будет не много, выразил надежду замминистра финансов Алексей Моисеев. В результате, по расчетам авторов концепции, стоимость пенсионного балла к 2035 г. уменьшится лишь на 23 коп.

Для стимулирования граждан к участию в ИПК предусмотрены налоговые льготы: на сумму взноса (до 6%) можно будет получить налоговый вычет по НДФЛ. Аналогичный вычет смогут получить и третьи лица – например, родственники - при уплате взносов в пользу застрахованного.

Чтобы заинтересовать работодателя (и автоматизировать процесс уплаты взносов, которые работодатель просто удерживал бы из зарплаты), на сумму уплаченных работником взносов компаниям предоставляется вычет по налогу на прибыль. Вычет будет с повышающим коэффициентом – 3% в первые шесть лет и затем 6%.

Это довольно странная схема, когда расходы работника, на сумму которых он получает налоговый вычет, принимаются к налоговому вычету и для работодателя, удивляется партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Ранее Минфин и ЦБ предлагали установить для работодателя льготы по страховым взносам с фонда оплаты труда при условии софинансирования им взносов работников. Однако против этого возражал социальный блок правительства, опасаясь, что снизится поступление страховых взносов в Пенсионный фонд. Хотя Минфин заявлял о готовности компенсировать выпадающие доходы ПФР из бюджета: заинтересованность работодателей – еще один ключевой элемент системы ИПК, без них эту систему сложно будет сделать сколько-нибудь массовой.

Другим требованием социального блока было гарантирование доходности пенсионных накоплений. Законопроект предполагает только создание «системы гарантирования пенсионных прав», т. е. гарантии сохранности пенсионных накоплений на индивидуальных счетах гражданина. В пояснительной части авторы концепции ссылаются на зарубежный опыт, где применяются два основных инструмента защиты пенсионных прав. Это система привилегий, когда при банкротстве организации требования, связанные с пенсионным обеспечением работников, удовлетворяются в первую очередь; и система страховых схем, когда создается специальный гарантийный фонд, из которого работникам возмещаются не уплаченные обанкротившимся работодателем взносы.

Свое представление о стимулировании граждан копить на пенсию есть у Минэкономразвития: вместо налогового вычета оно предлагает снижать тем, кто копит, ставку НДФЛ, но сначала ее повысить с текущих 13% до 15%. В таком размере НДФЛ будут платить те, кто выбрал нулевой накопительный взнос. По мере увеличения накопительного взноса снижается ставка НДФЛ: до минимальных 10% для тех, кто платит 10%-ный взнос в ИПК.

Любые формы налоговых льгот неэффективны для работников с низкими доходами, говорится в пояснении к концепции ИПК: для мотивации таких людей требуется софинансирование из государственного бюджета. По мнению главы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова, самостоятельно копить на пенсию могут люди с заработком от 50 000 руб., тогда как средняя зарплата в России на треть ниже: поэтому пенсионные накопления необходимо сохранить в системе обязательного пенсионного страхования, отменив введенный три года назад мораторий на накопительные взносы, убежден он.