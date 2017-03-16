Украинские санкции не уменьшили денежные переводы из России

В IV квартале граждане перевели из России на Украину через платежные системы $150 млн, всего на 4,5% меньше, чем кварталом ранее, говорится в материалах ЦБ. Средний курс доллара за квартал снизился на 2,5%. Обычно в конце года размер переводов сокращается сильнее (см. график). Украинские санкции против российских платежных систем на трафик практически не повлияли.

Нацбанк Украины 19 октября 2016 г. обязал банки и небанковские учреждения прекратить работу с российскими системами денежных переводов. Их было шесть: Anelik, Blizko (система Связь-банка), «Колибри» (Сбербанк), «Юнистрим», «Золотая корона» и «Лидер».

Санкции заставили клиентов пользоваться услугами иностранных систем, представленных в России и не подпавших под санкции на Украине, объясняет председатель совета директоров платежной системы «Лидер» Ольга Вилкул. По ее словам, на фоне этих событий иностранные игроки «существенно изменили» условия, фактически сравняв их с российскими игроками, и переманили их клиентов.

Western Union снизила тарифы на переводы из России на Украину с 1 декабря 2016 г. по 28 июня 2017 г. Плата за отправление до 10 000 руб. уменьшилась со 100 до 90 руб., а от 10 000 руб. – с 1,5 до 0,9% от суммы перевода. Другая американская система, через которую можно отправлять деньги из России на Украину, – это MoneyGram.

«В этой ситуации национально значимые системы остались за бортом в собственной стране», – сетует Вилкул.

Western Union не раскрывает финансовые показатели и размер денежных переводов по странам. Ее представитель добавил, что денежные переводы из России на Украину традиционно велики. В 2011–2016 гг. Украина была на 3–4-м месте среди стран СНГ в переводах из России.

Некоторые российские системы нашли способ обойти санкции и переводят деньги на Украину через партнеров: в России они принимают перевод через свои пункты обслуживания, а на Украине их выдает международный партнер. О такой схеме работы «Ведомостям» сообщили в колл-центрах «Юнистрима» и «Лидера», их представители это не прокомментировали. Сбербанк делает переводы на Украину без открытия банковского счета через MoneyGram, сообщил сотрудник колл-центра госбанка, добавив, что по системе «Колибри» перевод сделать нельзя.

Российские депутаты вскоре после введения санкций подготовили ответный законопроект, он одобрен в первом чтении: переводить средства из России в страны, которые ввели санкции, смогут только системы, которые ведут в этих странах бизнес через структуру с российскими корнями.

Риски [в связи с поправками] возникают для тех компаний, которые контролируются иностранными юрлицами, объясняет Вилкул. «Мы ожидаем, что «Лидеру» и другим российским платежным системам это изменение законодательства позволит вернуть прежние позиции, потерянные в IV квартале прошлого года из-за санкций», – надеется она.

«Сейчас значительная часть переводов идет через MoneyGram и Western Union. Я надеюсь, что на этой или в крайнем случае следующей неделе будет принят законопроект, который уравняет конкуренцию на рынке денежных переводов», – говорит соавтор законопроекта, депутат от «Единой России» Владислав Резник. Через MoneyGram, которая даже не входит в реестр ЦБ, переводы [на Украину] уже не смогут идти, Western Union сможет работать по этому направлению, если ее российское подразделение откроет «дочку» на Украине, объясняет он. «Нельзя больше продлевать эту искусственно созданную среду, когда иностранные системы получают преимущество перед российскими», – заключил он.

Western Union не комментирует действия государственных органов или служащих, а также законопроекты на стадии рассмотрения. Представитель ЦБ на запрос не ответил.