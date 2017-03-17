Экономической интеграцией Донбасса займется крымский коллектор

В Крыму учреждена компания «Центр экономического взаимодействия республик» (ЦЭВР), которая нацелена на установление прочных и надежных взаимосвязей между субъектами хозяйственной деятельности Крыма и Донбасса. Об этом сегодня на учредительном заседании Интеграционного комитета «Россия - Донбасс» сообщил директор ЦЭВР, член Русской общины Крыма Сергей Агеев.

«Компания будет разрабатывать и внедрять механизмы взаимодействия контрагентов напрямую между собой, тем самым нивелируя интересы огромного количества посредников, чье участие, как правило, приводит к усложнению, замедлению и удорожанию бизнес-процессов», — цитирует Агеева «РИА Новости (Крым)». По оценке Агеева, это «должно привести к снижению цен на продукцию для конечных потребителей — жителей Крыма, Донбасса, Севастополя — на 10-15%». Важным условием решения поставленных задач он назвал привлечение в республики инвестиций.

В ближайшее время центр откроет представительства в Донецке и Луганске. ЦЭВР собирается принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, где намерен представить интересы нескольких предприятий из ДНР и ЛНР. «В перспективе стоит задача расширить экономическое сотрудничество луганского и донецкого бизнеса не только с Республикой Крым и Севастополем, но и со всеми регионами Российской Федерации», — сообщил Агеев.

Сергей Агеев - гендиректор московского АО «Фондовый конверс-центр» (ФКЦ). На официальном интернет-сайте этой компании сказано, что в декабре 2014 г. она начала свою деятельность в Крыму с целью «предоставления жителям полуострова прозрачного, удобного и законного механизма погашения задолженности по кредитам украинских банков», чтобы крымчане могли «исполнить свои кредитные обязательства с наименьшими для них потерями и начать свою кредитную историю в российских БКИ в качестве надежных заемщиков». В октябре 2016 г. ФКЦ прошел аккредитацию в Фонде защиты вкладчиков.

Два года назад Агеев рассказывал СМИ, что ФКЦ приобрел кредитные портфели украинских «дочек» российских Сбербанка и Альфа-банка на сумму около 2 млрд руб. и намерен вести работу по их взысканию — это долги примерно 27 000 заемщиков.

ООО «ЦЭВР» учреждено 9 марта 2017 г. в Ялте с уставным капиталом 1 млн руб., основной вид деятельности — предоставление займов и прочих видов кредита, по данным «СПАРК-Интерфакса». У Русской общины Крыма (РОК) доля в 24%, по 38% владеют Владимир Гвоздик и Игорь Ильин.

Председатель РОК (это НКО) — Сергей Цеков, соучредитель Крымского регионального отделения партии «Единая Россия». Гвоздик — совладелец (25%) созданного в 2015 г. ООО «Родник 1907», которое занимается производством и продажей безалкогольных напитков. До марта прошлого года он возглавлял эту ялтинскую компанию. Ильин до февраля 2017 г. был гендиректором учрежденного в 2015 г. ООО «Морская параллель». Эта компания по контракту с ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» управляет базой отдыха «Якорь» в Коктебеле.